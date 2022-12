Esporte Neto xinga Tite por Neymar não bater pênalti e cita até Gabigol

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Ex-jogador detonou treinador após eliminação para a Croácia. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Apresentador de TV e ídolo do Corinthians, Neto disparou contra o treinador da Seleção Brasileira, Tite, por não escalar Neymar para bater o primeiro pênalti na decisão contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Rodrygo e Marquinhos perderam suas cobranças, Neymar não bateu, e a Seleção foi eliminada.

“Eu falei que era o Neymar para bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo, seu sem vergonha. Você não merece estar aí, deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora. Porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você ainda teria a chance de o Alisson pegar e, depois, o Marquinhos fazer. Seu burro, acaba com um País, País sofredor, em que as pessoas pagam R$ 300 por uma camisa”, disse.

“Você levou sua família, você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua, seu idiota. Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil. Era só pensar: primeiro pênalti, deixa o Neymar. Não deixou, nós erramos. Aí, no último pênalti, os caras fizeram os 4, ele coloca o Marquinhos. Não! Deixa o Neymar, faz o gol, seu imbecil”, acrescentou.

“Lembra o que você falou de não ter o Gabigol para bater pênalti? A coisa mais idiota desde a Copa de 1938, que chegamos na semifinal, e o treinador não escalou o Leônidas para descansar para a final. Perdemos”, completou.

“Você é o pior treinador da história do País, da Seleção Brasileira, uma vergonha como treinador”, finalizou.

