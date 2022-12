Esporte Neymar, não desista do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Camisa 10 cobraria o quinto pênalti, mas a Seleção foi eliminada após a quarta batida. (Foto: Reprodução de vídeo)

É, torcedor. Não deu certo. Escrevo esse texto com lágrimas nos olhos. O nosso sentimento agora é de muita tristeza e frustração. Sei que futebol é assim: um dia a gente perde, no outro a gente ganha. Mas essa derrota tem um peso muito maior. O clima, de fato, era de estarmos com um pezinho no Hexa, poxa!

Vimos o primeiro tempo mais difícil para a seleção brasileira no Catar, que enfrentou um adversário absurdamente retrancado, muito constante na marcação e trabalhando bem a posse de bola.

Na prorrogação, Neymar apareceu para marcar e dar tranquilidade a milhões de brasileiros com um golaço após invadir a área, driblar o goleiro e abrir o placar! Ufa!

Ufa… Poucos minutos depois, no entanto, a Croácia empatou com Petkovic. O banho mais gelado de água fria possível. Nos pênaltis, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram e o restante da história todos já sabemos. Estamos fora da Copa do Mundo de 2022. O sonho do Hexa foi adiado.

Agora, aproveito esse espaço para fazer um pedido: Neymar, não desista da nossa seleção! Você fez o gol mais importante da sua carreira hoje, talvez, e, se mantiver a cabeça boa, não precisará dizer adeus ao Brasil dessa forma. Independentemente do resultado triste que ainda estamos tentando digerir, você ainda é o cara do nosso país e eu confio que, no Mundial de 2026, a taça venha! Não podemos desistir, assim como você e todos os jogadores da nossa amada seleção! (Marília Galvão)

