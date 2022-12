Esporte Imagem mostra Neymar dando bronca em companheiros após gol da Croácia

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Camisa 10 reclamou com os companheiros de equipe após gol croata. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que Neymar reclamou com os demais jogadores da Seleção Brasileira após o contra-ataque que resultou no empate da Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Após o gol restando quatro minutos para o fim do jogo, o Brasil foi eliminado nos pênaltis e deu adeus à competição.

No momento do lance, a equipe de Tite tentou roubar a bola no campo de ataque e deu espaço para que os croatas avançassem e Petkovic marcasse. Na imagem, Neymar diz que “não havia necessidade de subir”

“Não tem necessidade de vocês subirem. Tá 1 a 0. Faltam cinco minutos. Não tinha necessidade. Vai subir para que?”, questionou o jogador.

O Brasil ficou muito perto de conseguir a vaga na semifinal com o gol de Neymar na prorrogação, após um empate sem gols no tempo regulamentar. No entanto, o gol da Croácia no final levou a decisão para os pênaltis. Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas cobranças e decretaram a queda.

Após o apito final, Neymar, visivelmente abalado, deixou seu futuro na Seleção em aberto. Ele chegou a dizer que cravar a despedida seria “precipitado”, mas não pode “garantir nada”.

Com a eliminação da Seleção, a Croácia irá definir uma das semifinais contra a Argentina.

