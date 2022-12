Futebol Messi é eleito melhor em campo na classificação da Argentina sobre a Holanda nos pênaltis

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Messi apareceu mais uma vez e liderou a equipe argentina à semifinal. (Foto: Reprodução/Argentina

A Argentina avançou à semifinal da Copa do Mundo, depois de vencer a Holanda, nos pênaltis, por 4 a 3, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal e prorrogação. O craque e camisa 10 da equipe sul-americana, Lionel Messi foi eleito melhor do jogo.

Depois de ser importante personagem na classificação dos hermanos sobre a Austrália, nas oitavas de final, Messi apareceu mais uma vez e liderou a equipe à semifinal. O jogador deu um passe perfeito para Molina abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo.

Depois, cobrou pênalti, no segundo tempo, e ampliou para a Argentina. A equipe de Scaloni viria a sofrer o empate com dois de Weghorst, mas, nas penalidades levou a melhor. Messi, inclusive, foi o primeiro cobrador e converteu.

Todo o foco da marcação da Holanda estava em Messi. Desde o começo da semana, o técnico Louis Van Gaal confirmou que o esquema holandês passaria muito pelo estilo de jogo do craque argentino. E, mesmo assim, a Laranja não conseguiu conter os avanços do camisa 10. Craque é craque e decide em poucas oportunidades.

Messi vinha sendo bem marcado pela Holanda, que dominava a partida e tinha boas chances no início do primeiro tempo. No entanto, com um mísero espaço, o jogador do PSG mostrou por que é considerado um dos melhores da história. Ele arrancou, driblou e deu lindo passe para Molina abrir o placar na metade da etapa inicial.

No segundo tempo, Messi começou a participar mais, já que a Holanda saía para o ataque em busca do empate. O gol de número dois da Argentina, no entanto, se apresentou para o camisa 10 de “mão beijada”. Dumfries cometeu pênalti bobo em Acuña, e a chance do craque marcar apareceu. Ele não perdoou, deslocando Noppert com estilo.

Com o tento, Messi se tornou o maior artilheiro da Argentina da história das Copas, ao lado de Gabriel Batistuta. As estatísticas do jogador nesta edição de Mundial são impecáveis: ele jogou todos os minutos possíveis pela Albiceleste, marcou quatro vezes e distribuiu duas assistências, o maior número de participações do torneio.

É claro que as circunstâncias do jogo complicaram a atuação de Messi, já que a Argentina cedeu o empate no último lance. O duelo foi para os pênaltis e, na instância, o camisa 10 cobrou o primeiro e fez. Mais uma prova da liderança, ao contrário do que aconteceu com o Brasil, eliminado mais cedo pela Croácia.

Por isso, Messi se credencia como grande craque desta Copa do Mundo. O ídolo da Argentina, no entanto, ainda busca seu primeiro título do torneio. Para coroar uma carreira de glórias, o camisa 10 e a Albiceleste, precisarão vencer a Croácia na próxima terça-feira (13), pela semifinal da competição mais importante do futebol.

