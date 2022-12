Esporte “Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo”, diz Tite ao confirmar saída da Seleção

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Entendo a dor e todas as críticas que possam vir”, diz Tite. (Foto: CBF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogo contra a Croácia foi o último da Seleção Brasileira sob o comando de Tite. Pela segunda vez nas quartas de final de uma Copa, o técnico poderia dar um passo adiante. Desde 20 de junho de 2016, todas as escolhas, todas as ideias de Tite como treinador da Seleção tinham que dar resultado naquele momento. E depois de 116 minutos, um lance comprometeu tudo.

“Primeiro estávamos em uma ação ofensiva, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente, e a jogada foi quebrada. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, onde normalmente acontecem os cruzamentos, porque eles estavam com dois atacantes. Mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, em uma única finalização”, analisa Tite.

Tite agora faz companhia a Telê Santana no grupo de treinadores da Seleção com duas Copas seguidas e nenhum título.

“Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo”, diz Tite.

Trajetória

Foram 81 jogos, com seis derrotas e 15 empates. A trajetória de Tite na Seleção mostra como os números às vezes não explicam o futebol. Um desses 15 empates foi o jogo contra a Croácia, uma derrota muito doída.

Como pesar na balança os 80% de aproveitamento, número raro para um treinador, diante da tristeza em duas Copas? Neste momento, o próprio Tite não consegue avaliar.

“Não tenho condição de avaliar todo o trabalho realizado. Não tenho essa grandeza, plenitude agora depois de uma eliminação nos pênaltis. Não tenho essa capacidade”, afirma.

Para quem olhasse só para o treinador, nada indicava que esse jogo seria diferente da rotina de vitórias. Os gestos, as palavras, a segurança de sempre, as certezas nas substituições.

No intervalo do tempo normal para a prorrogação, um sinal do momento difícil. Um discurso mais exaltado do que de costume à beira do campo. O que se passou dali em diante não é preciso repetir.

Vieram os pênaltis, e depois da última cobrança mais de seis anos de trabalho chegaram ao fim. Tite cumprimentou Bremer, abraçou Daniel Alves, ficou um tempo ainda na área dos reservas só olhando e foi para o túnel se despedindo da Seleção sem entrar no gramado e consolar os jogadores.

“Eu sou um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu eu comemorar outras vezes quando vencemos? Não viu. É um pouco do estilo. Mas seguramente eles sabem o orgulho que tenho do trabalho desenvolvido, do comprometimento, isso pode ter certeza”, afirma.

A despedida do cargo já estava anunciada, mas ela veio nove dias antes do que o Brasil inteiro esperava.

“Entendo absolutamente. Entendo a dor e todas as críticas que possam vir”, diz Tite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte