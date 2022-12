Esporte Com classificação da Argentina, Messi projeta semifinal contra a Croácia: “Será uma partida duríssima”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Argentina conquistou classificação ao derrotar a Holanda nos pênaltis. (Foto: Twitter/Argentina)

A Argentina conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Mundo nesta sexta-feira e Lionel Messi já está pensando na Croácia. O camisa 10 argentino comentou sobre o duelo que decidirá quem avança para a decisão do Mundial.

Após a vitória sobre a Holanda, nos pênaltis, Messi comentou sobre o próximo desafio da seleção argentina, contra a Croácia, que eliminou o Brasil nesta sexta. O jogador dono de sete bolas de ouro elogiou os croatas e reconheceu que será uma partida de muita dificuldade.

“Será uma partida duríssima. A Croácia demonstrou que é uma grande seleção, que joga de igual para igual com o Brasil, como a gente pôde ver. Em alguns momentos foi até muito melhor. Tem jogadores de muita qualidade, que sabem controlar muito bem o meio de campo. Uma equipe que vem trabalhando com o mesmo técnico desde a última Copa. Por alguma coisa eles estão ali. Por alguma coisa eles estão ali. É uma semifinal e vai ser muito complicado”, disse o meia.

Os argentinos contaram com um grande desempenho de Emiliano Martínez duas cobranças durante a disputa de pênaltis e foi essencial para a vitória da equipe. Messi demonstrou confiança no goleiro e exaltou a alegria com que tem disputado a Copa do Mundo do Catar.

“A gente sabia que quando chegassem os pênaltis a gente teria uma vantagem com ele no gol e ele demonstrou mais uma vez. Estamos agradecidos obviamente”, disse o argentino. “Isso vem acontecendo durante este Mundial. Estamos aproveitando bastante o nosso grupo e a nossa torcida. É passo a passo. A gente vem fazendo jogo a jogo. E como falei, muito feliz”, concluiu.

Retrospecto

Na última Copa do Mundo, a Argentina sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Croácia durante a fase de grupos. Com o resultado negativo, a Albiceleste avançou às oitavas de final com a segunda colocação e caiu para a França em uma derrota por 4 a 3. Quatro anos depois, as equipes voltam a se encontrar no maior palco do futebol.

Na atual edição da competição, a Croácia venceu apenas um jogo e empatou outros quatro. Nas fases eliminatórias, a seleção europeia eliminou o Japão e o Brasil nas cobranças de pênaltis e está, mais uma vez, entre as quatro melhores equipes do mundo.

Argentina e Croácia se enfrentam na terça-feira (13), às 16h (de Brasília). Caso vençam, os sul-americanos voltam a uma final de Copa do Mundo depois de oito anos da última vez, quando foram derrotados pela Alemanha na decisão do Mundial disputado no Brasil.

