Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Além das armas, os agentes recolheram em torno de R$ 23 mil em dinheiro e cerca de 250 munições

O Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil apreendeu armamento pesado durante a operação Telum deflagrada entre a noite de quarta-feira (17) e madrugada desta quinta-feira (18) em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Houve a apreensão de um fuzil calibre 5.56 com luneta e de um fuzil calibre 223, além de uma espingarda calibre 20, uma pistola calibre 45 com numeração raspada, um revólver calibre 38, vários carregadores, uma arma de choque elétrico e cerca de 250 cartuchos de munição de diversos calibres. Os agentes sob comando do delegado Alencar Carraro recolheram ainda em torno de R$ 23 mil em dinheiro e celulares.

A ação, que teve como alvo a facção Bala na Cara, originária do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, ocorreu em duas residências situadas nos bairros Itaí e Loteamento Popular, em Eldorado do Sul.

Os agentes monitoraram os locais por vários dias. Segundo o delegado Alencar Carraro, as moradias serviam de apoio logístico de drogas e armas para as bocas de fumo comandadas pela organização criminosa na cidade. Houve as prisões de dois indivíduos que possuem antecedentes criminais.

