A SES (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre confirmou na manhã desta quinta-feira (18) a 59ª morte por coronavírus na cidade. Trata-se de um homem de 81 anos, diabético e hipertenso, que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 3. O idoso, morador da Capital, estava desde o dia 7 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele morreu na quarta-feira (17).

De acordo com dados de quarta-feira da prefeitura, Porto Alegre tem 2.445 casos confirmados de coronavírus, e 5.001 casos suspeitos – além de 841 recuperados (são assim consideradas por estarem assintomáticas há pelo menos 14 dias do início do quadro).

Até quarta-feira havia 81 pacientes confirmados em UTI, e outros 26 pacientes suspeitos nas unidades de tratamento intensivo. A 58ª morte por causa da doença foi confirmada na terça-feira.

A vítima era uma mulher, 53 anos, que estava internada no Hospital Vila Nova, e utilizava suporte ventilatório não invasivo desde o dia 9 de junho. Ela apresentava histórico de diabete e doença neurológica crônica, segundo a prefeitura.

