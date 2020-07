Geral Armas apreendidas em favelas do Rio podem ter sido vendidas por Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Armamento encontrado na casa de Ronnie Lessa iniciou investigação por tráfico de armas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou indícios de que armas apreendidas em favelas cariocas podem ter sido vendidas pelo ex-PM reformado Ronnie Lessa, preso e acusado pelos homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes, segundo informações do portal de notícias G1. Na segunda-feira (13), Ronnie foi indiciado por tráfico internacional de armas, suspeito de intermediar armamento proibido entre 2014 e 2018.

A análise de armas apreendidas pela polícia Civil e pela Polícia Militar desde 2014 encontrou indícios de que o material havia sido vendido por Lessa.

Segundo a Polícia Civil, foi feita a análise de 14 armas apreendidas, principalmente no Complexo do Lins, na Zona Norte, e em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Em todas elas, a perícia encontrou similaridades com as 117 fuzis incompletos apreendidos na casa de Alexandre Mota, amigo de Lessa, logo após sua prisão.

Segundo o delegado Marcus Amim, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), traficantes eram possivelmente o carro-chefe do comércio de armas de Lessa. A polícia diz que há um diálogo interceptado em que ele comemora a tomada de uma comunidade por uma determinada facção criminosa.

“Olha, é difícil cravar o lucro, mas ele estava ali há quatro anos fazendo esse tipo de comércio. Então, a gente tem ali uma projeção de alguns milhões”, afirmou.

“A gente foi a determinados locais, pediu perícias de confronto do material que foi encontrado na casa do Alexandre com essas armas apreendidas. A perícia não pode cravar que é a mesma peça, ela fala em similitudes. A gente conseguiu laudos que deram semelhança de peças”, disse o delegado.

Depois do indiciamento, em casos de crime internacional, o inquérito é encaminhado para a Justiça Federal, que abre vistas ao Ministério Público. A partir daí, o MP decide se oferece uma denúncia ou envia para a Polícia Federal fazer novas diligências e aprofundar as investigações.

Uma conversa de 13 de agosto de 2018, pelo Whastapp, chamou a atenção dos analistas. No trecho, Mohana Figueiredo, filha de Ronnie Lessa, envia ao pai a foto de uma peça de fuzil. Mohana também foi indiciada.

Na troca de mensagens, a Desarme encontrou ainda uma orientação de Lessa à filha. “Escreve ‘metal parts’ [peças de metal]”. A polícia acredita que essa descrição do que estava sendo mandado para o Brasil era uma forma de burlar a fiscalização.

“As compras realizadas por meio eletrônico e as mensagens trocadas demonstram que o material era trazido para montagem de armas de fogo no Brasil. Ronnie Lessa adquiria essas peças de armas fora do país e orientava sua filha para que retirasse embalagens e outras identificações, com o intuito de se esquivar de qualquer órgão fiscalizador brasileiro”, detalhou Amim.

Há outros envios feitos por Mohana, que vivia na Geórgia e trabalhava como treinadora de futebol. “Vou postar hoje. O que escrevo na descrição e valor?”, pergunta a filha. “Rubber parts [peças de borracha]”, responde, Lessa, uma semana mais tarde.

Em 23 de outubro de 2018, Lessa dá orientações mais específicas no intuito de burlar qualquer possível fiscalização: “Não coloca o fone, não. Bota tudo sem nota e embalagem escreve plastic block [placas plásticas]”, diz, completando: “Coloca como valor o preço da taxa de correio”. As informações são do portal de notícias G1.

