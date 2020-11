Geral Arnaldo Cezar Coelho diz ser contra o uso do VAR: “Fizeram para ganhar dinheiro”

17 de novembro de 2020

O ex-comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho criticou duramente o VAR. (Foto: Reprodução)

O ex-comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho criticou duramente o VAR na última segunda-feira. Além de dizer que as polêmicas continuam, Arnaldo afirmou que o árbitro de vídeo não tem credibilidade e que ele foi feito para ganhar dinheiro, detonando o uso e quem o apoia.

“Eu avisei que não ia dar certo. Inventaram o VAR pra ganhar dinheiro, foi um crime que aconteceu. O criminoso tá vendendo o equipamento pra ganhar dinheiro. E esse equipamento, se for mal utilizado, vai dar erro”, criticou Arnaldo durante o programa “Bem, Amigos”, do SporTV.

O ex-árbitro ainda citou o erro admitido pelo próprio presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, na anulação do gol do atacante Luciano, do São Paulo, na partida contra o Atlético-MG.

“O equipamento perdeu totalmente a credibilidade. Mais ridículo ainda são os árbitros que ficam com o dedo no ouvido querendo escutar o VAR. Parece que estão limpando o ouvido. Estão usando o VAR como uma muleta, e o criminoso rindo à toa, porque não gosta de futebol, gosta de dinheiro. Está estragando o futebol. Tenho raiva do VAR, sou contra o VAR e raiva de quem elogia o VAR”, complementou. Arnaldo Cezar Coelho foi árbitro de futebol e trabalhou como comentarista na Globo por 30 anos.

Lance polêmico

Um lance polêmico envolvendo a arbitragem definiu, mais uma vez, um jogo do Botafogo. Desta vez, foi o pênalti que gerou a vitória do RB Bragantino na segunda-feira, pela 21ª do Brasileirão. Após a partida, o vice-presidente de futebol, Marco Agostini, afirmou que vai cobrar explicações da CBF e ressaltou a confiança nos novos nomes da comissão técnica do clube.

“Essa é a primeira semana de trabalho da nova comissão técnica. Todos da diretoria têm confiança que esse trabalho dará resultado, o campeonato ainda está em andamento e o Botafogo vai dar a volta por cima. O que cabe a gente é dar apoio total a eles. Vamos dar todo o apoio fora de campo a eles. E isso exige que a gente vá, mais uma vez, interpretar a CBF pelos critérios de arbitragem”, afirmou.

O dirigente cobra que os critérios envolvendo as decisões passíveis a serem revisadas no árbitro de vídeo sejam explicadas com clareza. Agostini afirmou que os árbitros do país não possuem as mesmas regras para apitar os lances de uma partida.

“Está recorrente. Toda rodada está tendo falta de critérios. O VAR até tenta corrigir os erros dos árbitros e eles continuam com interpretações equivocadas, têm mantido convicções equivocadas. Esses critérios têm que ser melhor explicados e vamos fazer isso de forma interna, porque esse tipo de coisa tem que ser conversado internamente. A gente confia no trabalho e fora de campo vamos defender com unhas e dentes que o Botafogo não seja prejudicado. O Botafogo vai dar a volta por cima, contra tudo e contra todos”, completou.

Fifa

A Fifa (a entidade máxima do futebol) informou nesta terça-feira (17) que avalia desenvolver um VAR (árbitro de vídeo) “simplificado” e mais “acessível” para ser distribuído em todos os níveis do futebol. A Fifa pediu a empresas de tecnologia para conceberem maneiras de melhorar o visual do VAR para ajudar os árbitros nas decisões de impedimento. As informações são do site Lance e da agência de notícias Reuters.

