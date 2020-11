Geral A Polícia Federal investiga denúncia na seccional paulista da OAB com busca e apreensão

17 de novembro de 2020

A investigação da PF teve início após queixa de um advogado. (Foto: Divulgação)

A PF (Polícia Federal) apreendeu nesta terça-feira (17) computadores e celulares de Gislaine Caresia, conselheira da seccional de São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do advogado Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos e também do empresário Daniel Marim.

Segundo informações da Revista ConJur (Consultor Jurídico), o pedido de busca e apreensão também abrange o advogado Anderson Hernandes. Ele mencionou à polícia o suposto pedido de pagamento de propina no valor de 250 mil reais para encerrar processos disciplinares em tramitação no TED (Tribunal de Ética e Disciplina) da entidade.

Apesar de compor o conselho seccional da OAB-SP, Gislaine Caresia não integra nenhuma turma do TED.

A investigação começou há dois meses, após o recebimento de queixa de Hernandes. Ele disse que foi procurado por um grupo composto por um empresário e dois advogados – sendo um deles membro do Conselho Seccional da OAB-SP.

Hernandes possui contra si 83 processos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP. Conforme o seu relato, a maioria foi instaurada em decorrência de representações de juízes alegando captação ilícita de clientes.

Perseguição

No entanto, ela alega que vem sendo perseguido em razão de sua atuação contumaz contra instituições financeiras. A reportagem também identificou um membro da Comissão de Prerrogativas da entidade que teria acompanhado pessoalmente uma das diligências da Polícia Federal. Ele, contudo, se negou a comentar o assunto.

Em nota, tanto a OAB-SP como o seu Tribunal de Ética e Disciplina afirmam que não foram alvos de busca e apreensão e que os feitos em tramitação no âmbito do TED seguem seu regular processamento em todo o estado de São Paulo.

A entidade também informa que determinou a imediata apuração interna sobre o caso e que está cooperando com as autoridades competentes.

O presidente do TED, Carlos Kauffmann, enviou ofício à delegada que investiga o caso, se colocando à disposição para colaborar com a elucidação do caso. Segundo ele, tanto a OAB-SP como o TED são os principais interessados na apuração dos fatos.

Durante a operação da PF, denominada Biltre, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Guarulhos (SP). O significado da palavra Biltre diz respeito a quem age de forma vil.

Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes previstos no art. 317 do CP (corrupção passiva), no art. 288 do CP (associação criminosa) ou no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), a depender da evolução das investigações. As informações são da Revista Consultor Jurídico e da PF.

