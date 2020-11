Geral A Amazon entra no mercado de farmácias on-line nos Estados Unidos

Após o anúncio da Amazon, as ações das redes de farmácias concorrentes caíram mais de 6% na Bolsa de Valores de Nova York. (Foto: Divulgação/Amazon Pharmacy)

Depois de livros, roupas, móveis, streaming e produtos frescos, a gigante do comércio online Amazon estava perdendo um grande negócio: a venda de medicamentos. A Amazon anunciou nesta terça-feira (16) o lançamento nos Estados Unidos da Amazon Pharmacy, que permitirá a compra online de medicamentos com receita.

“Quando mais e mais pessoas estão procurando fazer suas compras diárias de casa, a farmácia é uma seção importante e necessária da loja online da Amazon”, disse Doug Herrington, gerente de atendimento ao cliente da América do Norte.

Essa medida coloca a Amazon em competição direta com gigantes como CVS Health Corp ou Walgreens Boots Alliance, as duas principais redes de farmácias nos Estados Unidos.

“Este serviço de farmácia preenche uma lacuna em um dos poucos setores onde a oferta online do grupo não estava presente”, avalia Art Hogan, analista da National Securities.

Após o anúncio da Amazon, as ações das redes de farmácias concorrentes caíram mais de 6% na Bolsa de Valores de Nova York. A Amazon, por sua vez, registrou um ligeiro aumento.

Com os Estados Unidos enfrentando uma nova investida do coronavírus, a Amazon pode se estabelecer rapidamente no mercado, oferecendo a possibilidade de comprar medicamentos controlados sem sair de casa.

Há dois anos, o grupo já havia entrado no negócio de entrega de medicamentos quando comprou a distribuidora PillPack por US$ 753 milhões.

Transparência

Agora a Amazon deu um passo maior. Foi proposta a oferta de uma seção dedicada à farmácia em seu site, que permitirá aos clientes fazerem as compras a partir de seus computadores ou telefones.

Os clientes poderão registrar seus dados de seguro saúde e solicitar seus medicamentos diretamente na Farmácia Amazon.

À medida que o consumidor pede maior transparência nos preços dos medicamentos e os programas de cartões de desconto prosperam, a Amazon está contando com seu esforço de informações sobre preços para conquistar o mercado.

Os usuários poderão comparar os diferentes preços com base em seu seguro saúde. Eles também poderão ver diferentes marcas de medicamentos genéricos existentes e as várias dosagens possíveis.

A Amazon informou, contudo, que alguns medicamentos, como os à base de opiáceos, não serão oferecidos.

Para atrair assinantes para seu serviço Prime, a Amazon oferecerá entrega gratuita em dois dias e descontos para quem pagar por alguns remédios sem seguro.

“Lançar essa farmácia digital e oferecer descontos aos assinantes é o passo mais importante da Amazon na venda de medicamentos”, afirma o analista Hogan.

“Esta é a primeira vez que os compradores poderão solicitar seus remédios diretamente da Amazon”, acrescentou.

Para Craig Garthwaite, da Northwestern University School of Business, “este lançamento na Amazon representa uma ameaça significativa aos locais físicos das farmácias”.

“Os balcões das farmácias devem oferecer mais do que apenas acesso a medicamentos prescritos”, alertou. As informações são da agência de notícias AFP.

