Arnold Schwarzenegger tranquiliza os fãs após fazer cirurgia no coração

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Astro de Hollywood, que se submeteu a segundo procedimento cardíaco em dois anos, disse que está se sentindo 'fantástico'. (Foto: Reprodução/ Twitter Arnold Schwarzenegger )

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger passou por uma nova cirurgia cardíaca em um hospital de Cleveland, nos Estados Unidos. Ele publicou em suas redes sociais uma foto após a operação, mas tranquilizou os fãs dizendo que está “se sentindo fantástico”.

“Graças à equipe da Cleveland Clinic, tenho uma nova válvula aórtica para acompanhar a minha nova válvula pulmonar da minha última cirurgia”, afirmou o ator, que disse ainda que já está “andado pelas ruas de Cleveland curtindo suas incríveis estátuas”. “Obrigado a todos os médicos e enfermeiras da minha equipe!”.

Entre várias mensagens de apoio, os filhos do ator comentaram nas redes sociais a melhora do pai: “Por favor, não vá fazer exercícios físicos hoje”, pediu Patrick Schwarzenegger.

Essa é a segunda cirurgia a que o artista é submetido em apenas dois anos. Em 2018, ele passou por uma operação no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, para substituir uma válvula pulmonar que foi originalmente modificada em 1997 devido a um defeito cardíaco congênito.

No ano passado, Schwarzenegger, que foi governador de 2003 a 2011, lançou o sexto filme da franquia “O Exterminador do Futuro”, que arrecadou US$ 261 milhões (quase R$ 1,5 bilhão) nas bilheterias mundiais.

Eleições

O presidente americano, Donald Trump, votou antecipadamente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos na manhã do sábado (24) em uma biblioteca em West Palm Beach, na Flórida. A votação antecipada no estado começou no dia 19 de outubro; a data oficial do pleito é 3 de novembro. “Votei em um cara chamado Trump”, disse, sorridente, ao sair.

No ano passado, o presidente americano mudou sua residência da Trump Tower, em Nova York, para Palm Beach, na Flórida. O estado, um dos mais importantes na eleição americana, é onde ele tem dois grandes resorts de golfe, um deles em West Palm Beach.

Flórida e Pensilvânia formam os dois maiores campos de batalha nestas eleições, e as equipes de Biden e Trump apostam fortemente na campanha nesses locais. Caso um deles vença em ambos os estados, fica muito perto de chegar aos 270 votos no Colégio Eleitoral.

O estado onde Trump mora tem grande eleitorado de origem latina e alta população de idosos — a segunda maior nos Estados Unidos. Além disso, é um clássico exemplo de estado pêndulo: a preferência do eleitorado costuma variar. O presidente venceu por lá em 2016.

Desta vez, a campanha espera capturar o voto do eleitorado latino, principalmente de descendentes de cubanos e de venezuelanos. O republicano tem um discurso contundente contra o regime de Cuba e, mais ainda, da Venezuela.

Diferente do Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e, lá, os eleitores também podem escolher o candidato antes da data oficial das eleições, inclusive enviando o voto pelo correio. O país usa cédulas de papel.

Quase 55 milhões de americanos já registraram seu voto antecipado este ano, segundo a agência de notícias France Presse.

A pressa para votar está levando especialistas em eleições a prever que um recorde de 150 milhões de votos pode ser batido – e as taxas de participação podem ser maiores do que em qualquer eleição presidencial desde 1908.

