Arquiteto gaúcho com filial de estúdio em Nova York expande negócios em São Paulo

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

O novo espaço terá a marca Ministry of Design e reunirá mão-de-obra gaúcha Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O jovem arquiteto porto-alegrense Dudu Logemann, de 27 anos, consagra sua carreira com atuação internacional através do estúdio Ministry of Design e anuncia a expansão de negócios com a abertura de uma nova filial em São Paulo.

Ele pretende inaugurar o espaço até o final deste ano, mantendo a marca da filial sediada em Nova York. “Vamos inovar com o lançamento de uma loja de móveis. Os sofás serão de couro italiano e a marcenaria será feita com mão-de-obra gaúcha. A sede será na capital paulista”, revelou.

Dudu possui formação multidisciplinar: estudou Física e Filosofia na New York University (NYU) e Arquitetura no Pratt Institute. “A minha vocação pela arquitetura surgiu quando fui ajudar meus amigos em uma mudança. Lembro que tive que inovar o ambiente e pensar aonde as mobílias ficariam melhor instaladas. Daí parei e pensei: de físico, vou me tornar arquiteto”, declarou.

Em 2024, fundou o Ministry of Design, estúdio internacional de arquitetura e interiores sediado em TriBeCa, Nova York, com atuação em projetos residenciais na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. “Como moro em Nova York desde os 17 anos, comecei minha carreira por lá, mas também tenho clientes no Brasil e por isso vou abrir filial em nosso país”, ressaltou. Entre seus empreendimentos de luxo está a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, São Paulo. “Atualmente estou atendendo nove clientes. Busco novas parcerias, principalmente no Brasil, e pretendo, em março do próximo ano, voltar a morar aqui”, adiantou.

Descendente de uma das famílias empresariais mais relevantes da América Latina, fundadora da SLC Agrícola, Dudu optou por seguir seu próprio caminho. “Sempre tive apoio da minha família. Tenho parentes voltados para a Medicina e para o agronegócio. Posso dizer que tenho a veia empreendedora”, comentou.

Dudu tem forte atuação no universo do mobiliário italiano, com foco em processos artesanais. A experiência o levou a Roma, onde se especializou em design de peças em couro, marcenaria e manufatura de excelência.

Entre os anos que viveu na histórica Lispenard Street, em TriBeCa, seu apartamento em Nova York se tornou ponto de encontro para artistas, designers e personalidades do mundo criativo, como Frank Ocean, Omar Apollo, Tancredi Pucci, Marcelo Sachs e Gabriela Melzer. O espaço proporcionava convivência genuína, sem formalidades.

Para Dudu, o design de interiores é uma extensão da arquitetura. Sua equipe multidisciplinar reúne profissionais de arquitetura, engenharia, artes plásticas e cenografia, permitindo soluções que unem rigor técnico, artesania e expressão artística.

Reconhecimento

Dudu foi jurado e crítico convidado da Cornell AAP NYC, uma das escolas de arquitetura mais prestigiadas dos Estados Unidos, dentro do programa Farm + Land, liderado pela arquiteta e curadora Laura González Fierro, que também assinou a curadoria do pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza de 2018.

