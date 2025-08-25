Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece T.T. Burger lança novidade em edição limitada e celebra a volta de clássico em homenagem aos 12 anos da marca

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Hamburgueria comemora aniversário com o retorno do clássico Oswaldo Aranha

Foto: Alex Woloch

Alguns sabores carregam a força de uma história. E as novidades que o T.T. Burger apresenta nesta temporada são exatamente assim: de um lado, o retorno do icônico Oswaldo Aranha, que marca a celebração dos 12 anos da hamburgueria; de outro, o lançamento do Épico, criação inédita desenvolvida em parceria com a Tiferet, marca carioca de molhos que acompanha a trajetória da casa há mais de uma década.

Entre os dias 20 e 31 de agosto, o público poderá revisitar o sabor do Oswaldo Aranha, eleito em votação popular como o grande campeão para retornar ao cardápio. Fora das lojas desde 2021, o burger foi durante anos um dos carros-chefes do T.T. Burger. Inspirado no prato clássico da gastronomia brasileira, ele volta em versão atualizada com blend Angus Premium de 180g, pão de batata macio, ovo, alho frito crocante, queijo meia cura e maionese de mostarda dijon — uma combinação que reafirma sua relevância e promete surpreender até os paladares mais exigentes.

T.T. Burger apresenta o Épico, criação inédita em parceria com a Tiferet 

Já o Épico, disponível até 30 de setembro em todas as unidades do Brasil e também no delivery pelo iFood, aposta na ousadia. A receita combina frango empanado no panko, cheddar derretido, picles artesanal e um molho inédito de páprica, batizado de Mr. James. É a primeira vez que o T.T. Burger e a Tiferet assinam juntos um hambúrguer completo — parceria que já havia rendido clássicos como o Goiabada Ketchup, hoje assinatura registrada da casa.

Mais do que novidades de cardápio, o retorno do Oswaldo Aranha e a estreia do Épico reafirmam o espírito que move o T.T. Burger desde sua fundação: transformar ingredientes em experiências e sabores em histórias que ficam na memória.

T.T. Burger Porto Alegre
Pátio 24 – Rua 24 de outubro, 1454 – Auxiliadora
Aberto diariamente, das 11h45 às 23h, ou pelo Ifood.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Arquiteto gaúcho com filial de estúdio em Nova York expande negócios em São Paulo
Sociedade de Engenharia do RS realiza debate sobre a revisão do Plano Diretor da capital
https://www.osul.com.br/t-t-burger-lanca-novidade-em-edicao-limitada/ T.T. Burger lança novidade em edição limitada e celebra a volta de clássico em homenagem aos 12 anos da marca 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Flamengo massacra o Vitória por 8 a 0 e alcança maior goleada dos pontos corridos do Brasileirão
Política Procurador-Geral da República recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro
Mundo Trump anuncia a demissão de Lisa Cook, diretora do Banco Central norte-americano
Brasil Advocacia-Geral da União pede que a Polícia Federal investigue publicações com fake news contra o Banco do Brasil
Política Investigação da fraude no INSS é sorteada para o ministro André Mendonça
Mundo Itamaraty ignora indicação de embaixador, e Israel “rebaixa” relações com o Brasil
Mundo Trump ameaça impor tarifa de 200% se China não fornecer ímãs aos Estados Unidos
Política Governo federal contrata escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço de Donald Trump
Grêmio Riquelme vira mais um desfalque para Mano Menezes no Grêmio
Esporte Ancelotti explica ausência de Neymar em convocação: “Não precisamos testá-lo”
Pode te interessar

Acontece Sociedade de Engenharia do RS realiza debate sobre a revisão do Plano Diretor da capital

Acontece Arquiteto gaúcho com filial de estúdio em Nova York expande negócios em São Paulo

Acontece Sindicato dos Nutricionistas do RS promove noite de premiação alusiva ao Dia da categoria na próxima sexta-feira

Acontece Ernani Polo reforça diálogo entre setores da economia gaúcha, no Café Político da AJE-POA