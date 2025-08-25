Acontece T.T. Burger lança novidade em edição limitada e celebra a volta de clássico em homenagem aos 12 anos da marca

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Hamburgueria comemora aniversário com o retorno do clássico Oswaldo Aranha Foto: Alex Woloch Foto: Alex Woloch

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alguns sabores carregam a força de uma história. E as novidades que o T.T. Burger apresenta nesta temporada são exatamente assim: de um lado, o retorno do icônico Oswaldo Aranha, que marca a celebração dos 12 anos da hamburgueria; de outro, o lançamento do Épico, criação inédita desenvolvida em parceria com a Tiferet, marca carioca de molhos que acompanha a trajetória da casa há mais de uma década.

Entre os dias 20 e 31 de agosto, o público poderá revisitar o sabor do Oswaldo Aranha, eleito em votação popular como o grande campeão para retornar ao cardápio. Fora das lojas desde 2021, o burger foi durante anos um dos carros-chefes do T.T. Burger. Inspirado no prato clássico da gastronomia brasileira, ele volta em versão atualizada com blend Angus Premium de 180g, pão de batata macio, ovo, alho frito crocante, queijo meia cura e maionese de mostarda dijon — uma combinação que reafirma sua relevância e promete surpreender até os paladares mais exigentes.

Já o Épico, disponível até 30 de setembro em todas as unidades do Brasil e também no delivery pelo iFood, aposta na ousadia. A receita combina frango empanado no panko, cheddar derretido, picles artesanal e um molho inédito de páprica, batizado de Mr. James. É a primeira vez que o T.T. Burger e a Tiferet assinam juntos um hambúrguer completo — parceria que já havia rendido clássicos como o Goiabada Ketchup, hoje assinatura registrada da casa.

Mais do que novidades de cardápio, o retorno do Oswaldo Aranha e a estreia do Épico reafirmam o espírito que move o T.T. Burger desde sua fundação: transformar ingredientes em experiências e sabores em histórias que ficam na memória.

T.T. Burger Porto Alegre

Pátio 24 – Rua 24 de outubro, 1454 – Auxiliadora

Aberto diariamente, das 11h45 às 23h, ou pelo Ifood.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/t-t-burger-lanca-novidade-em-edicao-limitada/

T.T. Burger lança novidade em edição limitada e celebra a volta de clássico em homenagem aos 12 anos da marca

2025-08-25