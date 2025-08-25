Acontece Sociedade de Engenharia do RS realiza debate sobre a revisão do Plano Diretor da capital

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

O secretário Germano Bremm é um dos participantes do SERGS Debates sobre a nova realidade do planejamento urbano da capital Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) reúne especialistas, comunidade e gestores dos setores público e privado para discutir o futuro do planejamento urbano da capital gaúcha. O Plano Diretor de Porto Alegre, cuja última alteração ocorreu há 15 anos, está sendo revisto pela prefeitura. A atualização é o tema da nova edição do SERGS Debates, encontro promovido pela entidade nesta quarta-feira (27), em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia. O evento ocorre das 9h às 12h, na sede social do SERGS, localizada na av. Cel. Marcos, n° 163, bairro Pedra Redonda.

O debate contará com a participação do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, e do vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Rafael Garcia. O responsável pela mediação do encontro será o conselheiro consultivo da SERGS, Sérgio Bottini. O evento integra as ações da Sociedade de Engenharia em sua missão de contribuir tecnicamente para o desenvolvimento sustentável e seguro das cidades gaúchas.

Eventos climáticos

Os impactos e desafios causados pelas enchentes de 2024 provocaram a urgência em repensar o planejamento urbano no estado. Para a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o plano de Porto Alegre deve servir de inspiração para outros municípios quanto à preparação para os efeitos das mudanças climáticas e eventos adversos extremos que podem surgir devido a essa nova realidade.

A entidade defende que, como instrumentos de gestão urbana, os planos diretores necessitam alinhar-se a parâmetros modernos de resiliência, prevenção de riscos e adaptação às alterações no clima trazidas pelo fenômeno do aquecimento global.

Ao reforçar esse debate, a SERGS informa que reafirma seu compromisso com um diálogo técnico, imparcial e construtivo, já que acredita que o planejamento urbano, quando bem conduzido e atualizado, é uma das mais poderosas ferramentas para garantir cidades mais humanas, seguras e sustentáveis. O evento é aberto ao público e gratuito, bastando apenas realizar a inscrição.

Diretrizes e soluções

Planos diretores servem para orientar o crescimento e a ocupação do território com foco em conforto, segurança, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento econômico. Eles definem diretrizes para o uso do solo, mobilidade, infraestrutura, preservação ambiental e qualidade de vida. Contudo, para que cumpram seu papel de forma plena, precisam ser periodicamente revisados, incorporando novas tecnologias, dados, soluções urbanas e, principalmente, as demandas e expectativas da sociedade.

O atual Plano Diretor de Porto Alegre é de 1999, com sua última alteração realizada em 2010. A revisão deveria ter sido concluída há cinco anos, porém sofreu atrasos provocados por entraves burocráticos – a pandemia de COVID-19 e a enchente de 2024. Em julho deste ano, a prefeitura apresentou os projetos do novo Plano Diretor e, no dia 9 de agosto, realizou a audiência pública para apresentação e discussão da proposta no Auditório Araújo Vianna, com a presença de autoridades municipais, lideranças do setor e a comunidade.

Programação do SERGS Debates – Plano Diretor de Porto Alegre:

09:00 | Café de boas-vindas

09:30 | Abertura

09:45 | Falas dos convidados

11:00 | Debates

12:00 | Encerramento

Inscrições:

Evento presencial gratuito

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/sergs-debates/3076405

Dúvidas: WhatsApp 51 99645 6795 ou e-mail eventos@sociedadedeengenhariars.com

Ajude o RS: leve uma peça de roupa para doação

