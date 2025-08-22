Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Sindicato dos Nutricionistas do RS promove noite de premiação alusiva ao Dia da categoria na próxima sexta-feira

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Troféu Destaque em Nutrição 2025 será entregue no dia 29 de agosto na Assembleia Legislativa

Foto: O Sul

O Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul (SINURGS) realizará, na próxima sexta-feira (29), a solenidade de entrega do título Profissional Emérito a nutricionistas que se destacaram no estado, em reconhecimento à atuação desses profissionais na promoção de uma vida mais saudável à população.

A iniciativa será realizada às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no salão Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. “O evento é feito para valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado por nutricionistas do nosso estado e será realizado em comemoração ao  Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto”, declarou Maria Terezinha Oscar Govinatzki, nutricionista e presidente do SINURGS, durante visita à sede da Rede Pampa, nesta sexta-feira (22). 

Maria Terezinha atua como nutricionista há 43 anos e é especializada em nutrição clínica e social. “O nutricionista exerce importante papel na sociedade. Somos capacitados para orientar de forma segura, qual alimento é recomendado, que varia de acordo com o peso e altura da pessoa”, descreveu. 

Conforme Terezinha, o SINURGS possui 12 mil associados e 4 mil filiados. “O sindicato representa a categoria. Além do acesso às capacitações, aos eventos sociais, convênios de médicos, entre outros”, destacou. 

Confira os profissionais Destaques em Nutrição:
Dra. Maria dos Anjos Gomes de Ávila – Área de Administração em alimentação coletiva
Dra. Gislaine Anastácio – Área de Educação Infantil
Dra. Desire Stolte – Área do Ensino
Dra. Fabricio Degrandi – Área de Esporte
Dra. Micheline Lima Correa – Área de Hospitalidade e Empreendedorismo
Dra. Luciane Beitler da Cruz – Área Hospitalar
Dra. Carolina Feksa Jonas – Área de Marketing em Nutrição
Dra. Nóris Borges dos Reis – Área de Lideranças – AGAN
Dra. Sandra Barbiero – Área de Lideranças – CRN2
Dra. Bruna Eduarda da Silveira Teruchkin – Área de Nutrição Clínica em 

Clínica em Consultório:
Dra. Julianna Carvalho – Área de Políticas Públicas
Dra. Fernanda Santos Conde  – Área de Saúde Pública                                                         

Destaques na área de apoio à Categoria:
Nutr. Dra. Regina Degani Vidarte Braun – Apoio Profissional na Área de Educação Infantil
Deputado Estadual  Marcus Vinicius  – Apoio Profissional Político – Autor do PL 062/2018
Deputado Estadual  Miguel Rosseto  – Apoio Profissional Político – Relator do PL 062/2018
Deputado Estadual Adão Pretto Filho – Apoio Profissional Político – Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Ernani Polo reforça diálogo entre setores da economia gaúcha, no Café Político da AJE-POA
https://www.osul.com.br/sindicato-nutricionistas-rs-noite-premiacao/ Sindicato dos Nutricionistas do RS promove noite de premiação alusiva ao Dia da categoria na próxima sexta-feira 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no mundial de ginástica rítmica
Grêmio João Pedro projeta retorno ao Grêmio após grave lesão
Inter Inter embarca para Belo Horizonte em busca de três pontos no Brasileirão
Esporte Raphinha merece a Bola de Ouro? Os números dizem que sim
Grêmio Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em Washington
Grêmio Erick Noriega chega ao Grêmio com uma história que vai além do futebol
Esporte Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de Vôlei em busca de título inédito
Mundo Tarifas vão reduzir em 4 trilhões de dólares o déficit do governo americano, diz Trump
Política “Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”, diz Lula em referência a Bolsonaro
Esporte Quartas de final históricas: Libertadores 2025 reúne apenas campeões
Pode te interessar

Acontece Ernani Polo reforça diálogo entre setores da economia gaúcha, no Café Político da AJE-POA

Acontece Baile “A Solidariedade Não Envelhece” vai arrecadar fundos para o Asilo Padre Cacique

Acontece Rio Grande do Sul Fashion Week traz moda, arte e negócios para a passarela

Acontece AJE-POA realiza Café Político com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo