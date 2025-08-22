Acontece Sindicato dos Nutricionistas do RS promove noite de premiação alusiva ao Dia da categoria na próxima sexta-feira

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Troféu Destaque em Nutrição 2025 será entregue no dia 29 de agosto na Assembleia Legislativa Foto: O Sul Foto: O Sul

O Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul (SINURGS) realizará, na próxima sexta-feira (29), a solenidade de entrega do título Profissional Emérito a nutricionistas que se destacaram no estado, em reconhecimento à atuação desses profissionais na promoção de uma vida mais saudável à população.

A iniciativa será realizada às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no salão Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. “O evento é feito para valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado por nutricionistas do nosso estado e será realizado em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto”, declarou Maria Terezinha Oscar Govinatzki, nutricionista e presidente do SINURGS, durante visita à sede da Rede Pampa, nesta sexta-feira (22).

Maria Terezinha atua como nutricionista há 43 anos e é especializada em nutrição clínica e social. “O nutricionista exerce importante papel na sociedade. Somos capacitados para orientar de forma segura, qual alimento é recomendado, que varia de acordo com o peso e altura da pessoa”, descreveu.

Conforme Terezinha, o SINURGS possui 12 mil associados e 4 mil filiados. “O sindicato representa a categoria. Além do acesso às capacitações, aos eventos sociais, convênios de médicos, entre outros”, destacou.

Confira os profissionais Destaques em Nutrição:

Dra. Maria dos Anjos Gomes de Ávila – Área de Administração em alimentação coletiva

Dra. Gislaine Anastácio – Área de Educação Infantil

Dra. Desire Stolte – Área do Ensino

Dra. Fabricio Degrandi – Área de Esporte

Dra. Micheline Lima Correa – Área de Hospitalidade e Empreendedorismo

Dra. Luciane Beitler da Cruz – Área Hospitalar

Dra. Carolina Feksa Jonas – Área de Marketing em Nutrição

Dra. Nóris Borges dos Reis – Área de Lideranças – AGAN

Dra. Sandra Barbiero – Área de Lideranças – CRN2

Dra. Bruna Eduarda da Silveira Teruchkin – Área de Nutrição Clínica em

Clínica em Consultório:

Dra. Julianna Carvalho – Área de Políticas Públicas

Dra. Fernanda Santos Conde – Área de Saúde Pública

Destaques na área de apoio à Categoria:

Nutr. Dra. Regina Degani Vidarte Braun – Apoio Profissional na Área de Educação Infantil

Deputado Estadual Marcus Vinicius – Apoio Profissional Político – Autor do PL 062/2018

Deputado Estadual Miguel Rosseto – Apoio Profissional Político – Relator do PL 062/2018

Deputado Estadual Adão Pretto Filho – Apoio Profissional Político – Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS

