Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
Troféu Destaque em Nutrição 2025 será entregue no dia 29 de agosto na Assembleia LegislativaFoto: O Sul
O Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul (SINURGS) realizará, na próxima sexta-feira (29), a solenidade de entrega do título Profissional Emérito a nutricionistas que se destacaram no estado, em reconhecimento à atuação desses profissionais na promoção de uma vida mais saudável à população.
A iniciativa será realizada às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no salão Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. “O evento é feito para valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado por nutricionistas do nosso estado e será realizado em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto”, declarou Maria Terezinha Oscar Govinatzki, nutricionista e presidente do SINURGS, durante visita à sede da Rede Pampa, nesta sexta-feira (22).
Maria Terezinha atua como nutricionista há 43 anos e é especializada em nutrição clínica e social. “O nutricionista exerce importante papel na sociedade. Somos capacitados para orientar de forma segura, qual alimento é recomendado, que varia de acordo com o peso e altura da pessoa”, descreveu.
Conforme Terezinha, o SINURGS possui 12 mil associados e 4 mil filiados. “O sindicato representa a categoria. Além do acesso às capacitações, aos eventos sociais, convênios de médicos, entre outros”, destacou.
Confira os profissionais Destaques em Nutrição:
Dra. Maria dos Anjos Gomes de Ávila – Área de Administração em alimentação coletiva
Dra. Gislaine Anastácio – Área de Educação Infantil
Dra. Desire Stolte – Área do Ensino
Dra. Fabricio Degrandi – Área de Esporte
Dra. Micheline Lima Correa – Área de Hospitalidade e Empreendedorismo
Dra. Luciane Beitler da Cruz – Área Hospitalar
Dra. Carolina Feksa Jonas – Área de Marketing em Nutrição
Dra. Nóris Borges dos Reis – Área de Lideranças – AGAN
Dra. Sandra Barbiero – Área de Lideranças – CRN2
Dra. Bruna Eduarda da Silveira Teruchkin – Área de Nutrição Clínica em
Clínica em Consultório:
Dra. Julianna Carvalho – Área de Políticas Públicas
Dra. Fernanda Santos Conde – Área de Saúde Pública
Destaques na área de apoio à Categoria:
Nutr. Dra. Regina Degani Vidarte Braun – Apoio Profissional na Área de Educação Infantil
Deputado Estadual Marcus Vinicius – Apoio Profissional Político – Autor do PL 062/2018
Deputado Estadual Miguel Rosseto – Apoio Profissional Político – Relator do PL 062/2018
Deputado Estadual Adão Pretto Filho – Apoio Profissional Político – Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS