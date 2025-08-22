Acontece Ernani Polo reforça diálogo entre setores da economia gaúcha, no Café Político da AJE-POA

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Polo ressaltou que a gestão responsável das contas públicas cria condições favoráveis para investimentos e crescimento econômico Foto: Reprodução / Redes Sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE-POA) reuniu associados e lideranças políticas na manhã desta sexta-feira (22) para uma edição do Café Político. O encontro teve a participação especial do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, que apresentou aos empreendedores detalhes sobre os gastos do estado. Ainda, o secretário destacou a importância do diálogo entre o governo e a iniciativa privada para impulsionar o crescimento na economia do RS.

Durante o painel, Polo ressaltou que a gestão responsável das contas públicas cria condições favoráveis para investimentos e crescimento econômico. “Quando o estado consegue manter as contas em dia, ele consegue ter mais capacidade de fazer investimentos, melhorar a infraestrutura, a saúde, a educação, a segurança pública, e isso cria um melhor ambiente de negócios. Isso estimula os jovens a empreenderem aqui e a buscarem o estado do Rio Grande do Sul como opção para trabalhar”, explicou o secretário.

O presidente da AJE-POA, Nelson Fonseca, reforçou a importância de aproximar os jovens empresários das decisões do governo. “Esse tipo de conversa é fundamental para que a gente traga para a realidade de quem está efetivamente empregando aqui um panorama do estado. É muito legal ver toda essa explanação mostrando corte de gastos e, principalmente, não só cortar a despesa, mas trazer mais receita para o estado”, afirmou Fonseca.

O evento teve como um dos destaques o papel da AJE em transformar informação em oportunidade. “É exatamente dessa maneira que a gente faz: trazendo a conexão direta do nosso associado com o secretário, mostrando quais são os investimentos que o estado está criando, onde está focando, o que já fez. Assim, o jovem empresário leva isso para dentro da sua empresa, divulga e amplia esse debate”, concluiu o presidente da associação.

O Café Político foi uma oportunidade para aproximar jovens empresários das decisões do governo e conhecer de perto os investimentos em andamento. O encontro reforçou como a troca direta entre gestores públicos e empreendedores é fundamental para estimular novas ideias, fortalecer o empreendedorismo e impulsionar negócios no Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ernani-polo-reforca-dialogo-entre-setores-economia/

Ernani Polo reforça diálogo entre setores da economia gaúcha, no Café Político da AJE-POA

2025-08-22