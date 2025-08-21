Acontece Baile “A Solidariedade Não Envelhece” vai arrecadar fundos para o Asilo Padre Cacique

Evento 100% beneficente acontece no dia 10 de outubro na Associação Leopoldina Juvenil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo dia 10 de outubro, a partir das 20h, o Salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil, será palco de uma noite especial que une glamour, emoção e solidariedade. O Baile “A Solidariedade Não Envelhece” é um evento 100% beneficente, criado pela influenciadora digital e organizadora de eventos Xuxa Pires, com o objetivo de arrecadar recursos para o Asilo Padre Cacique, instituição centenária que hoje cuida de 92 idosos e é mantida exclusivamente por doações.

Mais do que uma festa, o baile é um movimento para inspirar a comunidade a se envolver com a causa. “Queremos arrecadar recursos e, ao mesmo tempo, mostrar que solidariedade nunca sai de moda”, afirma Xuxa. O vínculo entre a influenciadora e o asilo nasceu de forma especial: “O Asilo Padre Cacique me escolheu como embaixadora para usar minha imagem e voz, levando mais atenção e visibilidade à instituição. É uma honra poder ajudar a quem tanto precisa”, explica.

A noite contará com jantar à francesa, bebidas geladas e diversas surpresas preparadas para os convidados. O evento já conta com cinco atrações confirmadas e animadas, e todas doaram seus shows em prol do Asilo Padre Cacique. As mesas são assinadas por 40 anfitriões-anjos — nome dado por Xuxa Pires às pessoas que compraram sua mesa, pois ela acredita que este é um projeto de Deus e que todos os envolvidos são verdadeiros anjos. Esses anfitriões-anjos estarão ao lado de Xuxa, recebendo os convidados na noite do baile. O valor total obtido no evento será anunciado publicamente durante a noite.

O Baile “A Solidariedade Não Envelhece” promete ser uma noite inesquecível, onde cada passo na pista será também um passo em direção a mais dignidade e esperança para os idosos do Asilo Padre Cacique. Quem não puder participar presencialmente também pode contribuir por meio de doações diretas, patrocínios ou apoio com produtos e serviços. “A sua ajuda, por menor que pareça, transforma vidas. Solidariedade, empatia e compaixão não têm prazo de validade, são sentimentos que precisam estar presentes sempre, especialmente quando alguém mais precisa de cuidado e atenção”, reforça Xuxa.

Sobre o Asilo Padre Cacique

O Asilo Padre Cacique é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. A entidade foi fundada em 19 de junho de 1898 pelo padre baiano Joaquim Cacique de Barros, que já naquele século realizava obras assistenciais. O local acolhe e mantém pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, executando serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, culturais e recreativos de forma gratuita e de caráter continuado e prolongado.

