Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Acontece Rio Grande do Sul Fashion Week traz moda, arte e negócios para a passarela

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

RSFW 2025 chega em sua terceira edição apresentando desfiles e novidades da moda no Cais Embarcadero

Foto: Divulgação

Integrar moda, arte, cultura e negócios em um só lugar é a proposta do Rio Grande do Sul Fashion Week (RSFW), que neste ano chega em sua terceira edição na capital dos gaúchos. O evento será na próxima semana, dias 26 e 27 de agosto, no Cais Embarcadero, às margens do Guaíba, possibilitando ao público o acesso a tendências e novidades do mundo da moda.

No primeiro dia, acontece o lançamento do evento, às 17h, no restaurante Wills, e o segundo está reservado para os desfiles e demais atividades, que ocorrem no Espaço Multiverso do Cais. Serão dois dias de imersão criativa, reunindo grandes marcas, novos talentos, influenciadores, imprensa e profissionais da indústria fashion.

Com desfiles autorais, ativações exclusivas, talks e ações culturais, a ideia é proporcionar uma experiência que mescla estilo, inovação e conexões. O evento abre espaço para networking com profissionais da indústria da moda, além de dar visibilidade a compradores, investidores e especialistas do setor. Permitindo ainda às marcas e designers a possibilidade de parcerias, expansão da base de clientes e a aproximação com segmentos do mercado.

Serão oito marcas participantes do desfile, dividido em dois momentos. A partir das 19h, os modelos apresentarão as linhas das marcas Rienza, Feevale, Buenaça, JK Beach e Kallil Nepomuceno. Já a partir das 21h, será a vez das coleções da Krug Jowelry, Lança Perfume e John John.

Integrado ao Circuito Nacional Fashion Week, o RSFW cada vez mais consolida-se como a maior plataforma de moda do estado, com destaque para a diversidade, sustentabilidade e o protagonismo da moda gaúcha no cenário nacional.

AJE-POA realiza Café Político com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo
