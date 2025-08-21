Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece AJE-POA realiza Café Político com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Exclusivo para associados da AJE-POA, o evento ocorre às 8h30, no Teatro CIEE-RS Banrisul, em Porto Alegre

Foto: Divulgação

A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE-POA) promove, nesta sexta-feira (22), mais uma edição do Café Político. O encontro ocorre às 8h30, no Teatro CIEE-RS Banrisul, em Porto Alegre, e terá como convidado especial o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo.

A pauta central será a importância da conexão e do diálogo entre empreendedores e gestores públicos, tema fundamental para quem atua na construção de negócios e acompanha os rumos do desenvolvimento econômico do estado. O objetivo é aproximar os jovens empresários das lideranças que influenciam políticas estratégicas para o crescimento do Rio Grande do Sul. O evento é exclusivo para associados da AJE-POA.

Fundada em 1984, a AJE-POA é referência nacional no Movimento Jovem Empresário no Brasil. Ao longo de quase quatro décadas, a entidade se consolidou como uma das mais representativas do segmento, promovendo integração, troca de experiências e debates sobre os principais desafios da economia e da inovação.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Feijoada com Samba + Me Leva anuncia Péricles, Belo, Dennis DJ, Pixote e Gaab
Rio Grande do Sul Fashion Week traz moda, arte e negócios para a passarela
https://www.osul.com.br/aje-poa-faz-cafe-politico-com-ernani-polo/ AJE-POA realiza Café Político com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
Política Presidente do Senado, em tom de desabafo, diz que ele e o presidente da Câmara estão “esmagados” e ameaçados a escolher lado a todo instante
Mundo Brasil e Estados Unidos vão discutir Pix, 25 de março e práticas comerciais a partir de setembro
Política Aprovado em comissão do Senado, voto impresso já foi invalidado pelo Supremo em duas ocasiões
Esporte Clube norte-americano anuncia a maior transferência da história do futebol feminino
Política Reforma administrativa: proposta do relator pode atingir atuais servidores e acabar com férias de 60 dias para o Poder Judiciário
Esporte Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de Vôlei Feminino
Esporte Jogo da Copa Sul-Americana é cancelado após briga generalizada nas arquibancadas
Grêmio Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Ceará no Campeonato Brasileiro
Economia Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira
Pode te interessar

Acontece Rio Grande do Sul Fashion Week traz moda, arte e negócios para a passarela

Acontece Feijoada com Samba + Me Leva anuncia Péricles, Belo, Dennis DJ, Pixote e Gaab

Acontece Prêmio Revista Sabores do Sul 2025 entra na etapa final com voto único por CPF

Acontece Acquamotion movimenta Gramado com tradicional Pool Party