Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Exclusivo para associados da AJE-POA, o evento ocorre às 8h30, no Teatro CIEE-RS Banrisul, em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE-POA) promove, nesta sexta-feira (22), mais uma edição do Café Político. O encontro ocorre às 8h30, no Teatro CIEE-RS Banrisul, em Porto Alegre, e terá como convidado especial o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo.

A pauta central será a importância da conexão e do diálogo entre empreendedores e gestores públicos, tema fundamental para quem atua na construção de negócios e acompanha os rumos do desenvolvimento econômico do estado. O objetivo é aproximar os jovens empresários das lideranças que influenciam políticas estratégicas para o crescimento do Rio Grande do Sul. O evento é exclusivo para associados da AJE-POA.

Fundada em 1984, a AJE-POA é referência nacional no Movimento Jovem Empresário no Brasil. Ao longo de quase quatro décadas, a entidade se consolidou como uma das mais representativas do segmento, promovendo integração, troca de experiências e debates sobre os principais desafios da economia e da inovação.

