Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Feijoada com Samba + Me Leva anuncia Péricles, Belo, Dennis DJ, Pixote e Gaab

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Do almoço entre amigos ao maior festival de samba e pagode do Sul do Brasil, evento espera superar recorde de público da primeira edição no dia 25 de outubro, no Parque Harmonia.

Foto: Divulgação

Após reunir mais de 20 mil pessoas em sua estreia como festival, a Feijoada com Samba + Me Leva retorna em 2025 com um line-up de peso. No dia 25 de outubro, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), em Porto Alegre, será palco de uma maratona de 12 horas de música com shows de grandes nomes do cenário nacional: Péricles, Dennis DJ, Belo, Pixote e Gaab estão entre as atrações já confirmadas. O line-up completo ainda contará com mais nomes que serão revelados ao longo do mês.

Com 13 anos de trajetória, a Feijoada com Samba teve início como um encontro entre amigos em Porto Alegre e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais eventos de samba e pagode do país. Misturando música e gastronomia, o projeto já soma mais de 50 edições e 60 atrações em sua história, tornando-se referência em entretenimento e parte do calendário afetivo de milhares de pessoas. Desde a primeira roda de samba improvisada, o que move a Feijoada com Samba é o seu público — ou, como carinhosamente são chamados, os feijulovers.

Embora a maioria venha da capital gaúcha, a primeira edição em formato de festival atraiu participantes de diversas cidades da Região Metropolitana, do interior, do litoral e até de outros estados. A expectativa é que, neste ano, o evento supere seu recorde e receba mais de 28 mil pessoas no Parque Harmonia.

“Em 2024, demos um grande passo ao nos unirmos à label paulista Me Leva e transformarmos a Feijoada com Samba em um verdadeiro festival. Nada disso seria possível sem os feijulovers. Este ano, queremos celebrar com eles o samba, o pagode, a feijoada, os encontros, os amores e as histórias — tudo que nasceu ali, no meio da roda, e que hoje se tornou um dos maiores palcos do estado. Nossa campanha será uma homenagem a quem viveu, vibrou, cantou, dançou e espalhou o nome da Feijuca por aí”, destaca Paloma Manica, sócia da Combo Agência, umas das realizadoras do evento.

A pré-venda de ingressos começa no dia 19 de agosto, a partir das 18h, pelo site da Balada App. Serão 48 horas com lote promocional. A realização é da Combo Agência e GR Shows, com patrocínio de Alfa, Amstel e Red Bull, e apoio de Meep e Estúdios Combo.

Confira as atrações da Feijoada com Samba + Me Leva 2025

Entre os principais nomes do samba e do pagode, Péricles tornou-se reconhecido pela voz marcante e pelo carisma no palco. O cantor e compositor foi um dos fundadores do grupo Exaltasamba, no qual permaneceu por mais de duas décadas, participando de sucessos como Telegrama, Me Apaixonei Pela Pessoa Errada e Tá Vendo Aquela Lua. Carinhosamente apelidado de Pericão pelos fãs, iniciou carreira solo em 2012, consolidando-se com álbuns e DVDs que mesclam romantismo e samba de raiz, como Nos Arcos da Lapa, Em Sua Direção e Pagode do Pericão.

Dennis o brabo! Fazendo jus ao bordão tão presente em seus shows, ele saiu dos bastidores do funk carioca e se consagrou como um dos artistas mais renomados do cenário do funk na atualidade. Com 30 anos dedicados exclusivamente ao gênero, o produtor, compositor e DJ reúne um arsenal de
sucessos e parcerias com grandes artistas nacionais e internacionais. Sua notoriedade chegou quando fez parte do time da “Furacão 2000”, produzindo os maiores hits do funk carioca, que eternizaram nos ouvidos do público.

Considerado o “cantor das multidões” e mais de 30 anos de estrada, Belo é um dos maiores representantes da música brasileira, com grande destaque no pagode e na música romântica. Reverenciado e aplaudido de pé em cada apresentação, Belo tem uma das carreiras solo mais bem-sucedidas do cenário musical brasileiro. São mais de 7 milhões de discos vendidos, CDs e DVDs ao
vivo e em estúdio, e diversas músicas entre as mais executadas do país nas rádios e TVs. O artista integrou o grupo Soweto, com o qual gravou três discos, vendendo milhões de cópias.

Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote traz na bagagem sucessos que fazem parte da memória dos apaixonados por pagode: “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós”, “Beijo Doce”, “Fã de Carteirinha” e “Vou ver te aviso”, são canções que conquistaram espaço nos corações de todas as multidões. Atualmente, o grupo é formado por Douglas Fernando Monteiro (Dodô), Agnaldo Nascimento Apolinário (Tiola), e Thiago Carvalho Santana (Thiaguinho).

Entre os representantes da nova geração do pagode e da música contemporânea brasileira, Gaab é filho do também cantor Rodriguinho. Sua trajetória na música começou cedo, influenciado pelo ambiente familiar ligado ao pagode e ao R&B, e rapidamente se destacou por mesclar referências do samba, pagode, pop e música urbana. Com uma identidade marcada por letras românticas e melodias envolventes, o cantor, compositor e produtor conquistou espaço com sucessos como Tem Café, Paciência e Cuidado.

SERVIÇO

FEIJOADA COM SAMBA + ME LEVA FESTIVAL

Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)

Local: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia)

Endereço: Av. Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas, Porto Alegre/RS

Horário: 12h às 23h59

Classificação etária: 16 anos

Ingressos – Pré-Venda: 19 agosto, a partir das 18h (48 HORAS)

Vendas no site: Balada App

SETORES, ÁREAS E VALORES PRÉ-VENDA:

PURA ADRENALINA – (ARENA) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros e praça de alimentação;

Inteiro – R$ 150,00

Meia-Entrada – R$ 75,00

Solidário – R$ 75,00  (mediante doação de 1kg de alimento)

SOU TEU FÃ  – (VIP) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros, praça de alimentação, visão privilegiada do palco, acesso à pista e direito à Feijoada até às 14:30.

Inteiro R$ 300,00

Meia-entrada – R$ 150,00

Solidário – R$ 150,00 (mediante doação de 1kg de alimento)

MELHOR EU IR  – (SIDESTAGE) NÃO OPEN BAR

Entrada exclusiva, bares, banheiros, praça de alimentação, acesso à frente do palco, acesso à pista, vip e direito à Feijoada até às 14:30;

Inteiro – R$ 250,00

TUDO SE MISTURA- (OPEN BAR) – (CLASSIFICAÇÃO + 18)

Entrada exclusiva, bares, banheiros, praça de alimentação, acesso à frente do palco, acesso à pista, vip, backstage e direito à Feijoada até às 14:30;

Open Bar é composto de: Gin, vodka, whisky, refrigerante, água, cerveja e tônica.

Inteiro – R$ 450,00

JURO QUE VOU ME CONTER – (CAMAROTE INDIVIDUAL)

Inteiro – R$ 350,00 (consome R$175,00)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Prêmio Revista Sabores do Sul 2025 entra na etapa final com voto único por CPF
https://www.osul.com.br/feijoada-com-samba-me-leva-anuncia-pericles-belo/ Feijoada com Samba + Me Leva anuncia Péricles, Belo, Dennis DJ, Pixote e Gaab 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Inter 13 eliminações depois, o Inter de Alessandro Barcellos segue sem reação
Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar
Grêmio Grêmio tem desfalques importantes para encarar o Ceará na Arena pelo Brasileirão
Economia Intenção de consumo das famílias brasileiras recua 0,3% em agosto ante julho
Rio Grande do Sul Agressão de criança no Rio Grande do Sul: mais duas famílias denunciam professora por maus-tratos em creche de Caxias
Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”
Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro
Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas
Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
Pode te interessar

Acontece Prêmio Revista Sabores do Sul 2025 entra na etapa final com voto único por CPF

Acontece Acquamotion movimenta Gramado com tradicional Pool Party

Acontece Empresa gaúcha cria app com IA para gestão de eventos corporativos

Acontece Coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers recebe reconhecimento da Brigada Militar