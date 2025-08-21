Acontece Feijoada com Samba + Me Leva anuncia Péricles, Belo, Dennis DJ, Pixote e Gaab

Do almoço entre amigos ao maior festival de samba e pagode do Sul do Brasil, evento espera superar recorde de público da primeira edição no dia 25 de outubro, no Parque Harmonia. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após reunir mais de 20 mil pessoas em sua estreia como festival, a Feijoada com Samba + Me Leva retorna em 2025 com um line-up de peso. No dia 25 de outubro, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), em Porto Alegre, será palco de uma maratona de 12 horas de música com shows de grandes nomes do cenário nacional: Péricles, Dennis DJ, Belo, Pixote e Gaab estão entre as atrações já confirmadas. O line-up completo ainda contará com mais nomes que serão revelados ao longo do mês.

Com 13 anos de trajetória, a Feijoada com Samba teve início como um encontro entre amigos em Porto Alegre e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais eventos de samba e pagode do país. Misturando música e gastronomia, o projeto já soma mais de 50 edições e 60 atrações em sua história, tornando-se referência em entretenimento e parte do calendário afetivo de milhares de pessoas. Desde a primeira roda de samba improvisada, o que move a Feijoada com Samba é o seu público — ou, como carinhosamente são chamados, os feijulovers.

Embora a maioria venha da capital gaúcha, a primeira edição em formato de festival atraiu participantes de diversas cidades da Região Metropolitana, do interior, do litoral e até de outros estados. A expectativa é que, neste ano, o evento supere seu recorde e receba mais de 28 mil pessoas no Parque Harmonia.

“Em 2024, demos um grande passo ao nos unirmos à label paulista Me Leva e transformarmos a Feijoada com Samba em um verdadeiro festival. Nada disso seria possível sem os feijulovers. Este ano, queremos celebrar com eles o samba, o pagode, a feijoada, os encontros, os amores e as histórias — tudo que nasceu ali, no meio da roda, e que hoje se tornou um dos maiores palcos do estado. Nossa campanha será uma homenagem a quem viveu, vibrou, cantou, dançou e espalhou o nome da Feijuca por aí”, destaca Paloma Manica, sócia da Combo Agência, umas das realizadoras do evento.

A pré-venda de ingressos começa no dia 19 de agosto, a partir das 18h, pelo site da Balada App. Serão 48 horas com lote promocional. A realização é da Combo Agência e GR Shows, com patrocínio de Alfa, Amstel e Red Bull, e apoio de Meep e Estúdios Combo.

Confira as atrações da Feijoada com Samba + Me Leva 2025

Entre os principais nomes do samba e do pagode, Péricles tornou-se reconhecido pela voz marcante e pelo carisma no palco. O cantor e compositor foi um dos fundadores do grupo Exaltasamba, no qual permaneceu por mais de duas décadas, participando de sucessos como Telegrama, Me Apaixonei Pela Pessoa Errada e Tá Vendo Aquela Lua. Carinhosamente apelidado de Pericão pelos fãs, iniciou carreira solo em 2012, consolidando-se com álbuns e DVDs que mesclam romantismo e samba de raiz, como Nos Arcos da Lapa, Em Sua Direção e Pagode do Pericão.

Dennis o brabo! Fazendo jus ao bordão tão presente em seus shows, ele saiu dos bastidores do funk carioca e se consagrou como um dos artistas mais renomados do cenário do funk na atualidade. Com 30 anos dedicados exclusivamente ao gênero, o produtor, compositor e DJ reúne um arsenal de

sucessos e parcerias com grandes artistas nacionais e internacionais. Sua notoriedade chegou quando fez parte do time da “Furacão 2000”, produzindo os maiores hits do funk carioca, que eternizaram nos ouvidos do público.

Considerado o “cantor das multidões” e mais de 30 anos de estrada, Belo é um dos maiores representantes da música brasileira, com grande destaque no pagode e na música romântica. Reverenciado e aplaudido de pé em cada apresentação, Belo tem uma das carreiras solo mais bem-sucedidas do cenário musical brasileiro. São mais de 7 milhões de discos vendidos, CDs e DVDs ao

vivo e em estúdio, e diversas músicas entre as mais executadas do país nas rádios e TVs. O artista integrou o grupo Soweto, com o qual gravou três discos, vendendo milhões de cópias.

Com mais de 30 anos de carreira, o Pixote traz na bagagem sucessos que fazem parte da memória dos apaixonados por pagode: “Insegurança”, “Mande um Sinal”, “Saudade de Nós”, “Beijo Doce”, “Fã de Carteirinha” e “Vou ver te aviso”, são canções que conquistaram espaço nos corações de todas as multidões. Atualmente, o grupo é formado por Douglas Fernando Monteiro (Dodô), Agnaldo Nascimento Apolinário (Tiola), e Thiago Carvalho Santana (Thiaguinho).

Entre os representantes da nova geração do pagode e da música contemporânea brasileira, Gaab é filho do também cantor Rodriguinho. Sua trajetória na música começou cedo, influenciado pelo ambiente familiar ligado ao pagode e ao R&B, e rapidamente se destacou por mesclar referências do samba, pagode, pop e música urbana. Com uma identidade marcada por letras românticas e melodias envolventes, o cantor, compositor e produtor conquistou espaço com sucessos como Tem Café, Paciência e Cuidado.

SERVIÇO

FEIJOADA COM SAMBA + ME LEVA FESTIVAL

Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)

Local: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia)

Endereço: Av. Loureiro da Silva, 255, Praia de Belas, Porto Alegre/RS

Horário: 12h às 23h59

Classificação etária: 16 anos

Ingressos – Pré-Venda: 19 agosto, a partir das 18h (48 HORAS)

Vendas no site: Balada App

SETORES, ÁREAS E VALORES PRÉ-VENDA:

PURA ADRENALINA – (ARENA) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros e praça de alimentação;

Inteiro – R$ 150,00

Meia-Entrada – R$ 75,00

Solidário – R$ 75,00 (mediante doação de 1kg de alimento)

SOU TEU FÃ – (VIP) NÃO OPEN BAR

Entrada principal, bares, banheiros, praça de alimentação, visão privilegiada do palco, acesso à pista e direito à Feijoada até às 14:30.

Inteiro – R$ 300,00

Meia-entrada – R$ 150,00

Solidário – R$ 150,00 (mediante doação de 1kg de alimento)

MELHOR EU IR – (SIDESTAGE) NÃO OPEN BAR

Entrada exclusiva, bares, banheiros, praça de alimentação, acesso à frente do palco, acesso à pista, vip e direito à Feijoada até às 14:30;

Inteiro – R$ 250,00

TUDO SE MISTURA- (OPEN BAR) – (CLASSIFICAÇÃO + 18)

Entrada exclusiva, bares, banheiros, praça de alimentação, acesso à frente do palco, acesso à pista, vip, backstage e direito à Feijoada até às 14:30;

Open Bar é composto de: Gin, vodka, whisky, refrigerante, água, cerveja e tônica.

Inteiro – R$ 450,00

JURO QUE VOU ME CONTER – (CAMAROTE INDIVIDUAL)

Inteiro – R$ 350,00 (consome R$175,00)

