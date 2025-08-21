Acontece Prêmio Revista Sabores do Sul 2025 entra na etapa final com voto único por CPF

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Foto: Divulgação

O maior reconhecimento da gastronomia do Rio Grande do Sul chegou à reta final. Já está aberta a votação da Etapa Final do Prêmio Revista Sabores do Sul 2025, que segue até 5 de setembro pelo site revistasaboresdosul.com.br. Este ano, a disputa ganhou uma regra que muda o jogo: cada CPF pode votar apenas uma vez, garantindo mais equilíbrio e transparência ao processo. São 40 cidades representadas por finalistas que vão de chefs e restaurantes a pratos icônicos e profissionais que mantêm a cena gastronômica do estado pulsante.

Como funciona

Os nomes que chegaram até aqui foram escolhidos pelo público na fase de indicações, realizada entre 24 de junho e 14 de julho. Agora, cabe novamente aos votos populares decidir os vencedores, que serão revelados em uma grande noite de premiação no dia 24 de novembro, em Porto Alegre. Além do título em suas categorias, os campeões de 2025 ganham um bônus de prestígio: serão automaticamente indicados ao Ranking Revista Sabores do Sul 2026, que elege os 30 Melhores Restaurantes do Rio Grande do Sul.

Tradição e relevância

Com 18 anos de história, o prêmio se consolidou como o principal termômetro da gastronomia gaúcha. Ao longo de quase duas décadas, revelou talentos, eternizou histórias e celebrou sabores que traduzem a identidade cultural do estado.

Cidades finalistas

Antônio Prado, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Cambará do Sul, Campo Bom, Canoas, Canela, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Estância Velha, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Ivoti, Monte Belo do Sul, Morro Reuter, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pinto Bandeira, Portão, Porto Alegre, Presidente Lucena, Restinga Seca, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, São Leopoldo, São João do Polêsine, Torres, Viamão e Xangri-lá.

Serviço

Votação: até 5 de setembro de 2025

Site: revistasaboresdosul.com.br

Instagram: @revistasaboresdosul

Evento de premiação: 24 de novembro de 2025 – Porto Alegre

