Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025
Festa na piscina da 3ª Pool Party do Acquamotion anima visitantes com música, shows e piscinas aquecidas em GramadoFoto: Divulgação
Diversão, muita música, espetáculos e águas quentinhas são o combo perfeito para quem ama uma festa na piscina. Mesmo que ela aconteça no inverno da serra gaúcha, e com baixas temperaturas! Essa é a proposta da 3ª Edição da Pool Party do Acquamotion, festa que já se consolida como uma das principais atrações de Gramado durante o Festival de Cinema.
O evento acontece no próximo sábado, dia 23 de agosto, das 11h às 17h30, no primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul, e contará com diversas atrações para os convidados.
Das 11h às 14h30, a celebração acontece na piscina interna Obah, com apresentação do DJ TVZ, e na externa Alegria Infinita, com set da DJ Susan Schaum.
Às 14h30, a piscina de ondas Tchêbum recebe o emocionante Acquashow, que tem como protagonista a água e toda a sua força, formas e variáveis. Com direção da gestora de Entretenimento da Gramado Parks, Cris Garcia, o espetáculo tem trilha eletrizante e coreografias de tirar o fôlego, executadas pelos bailarinos da Arts and Sports Snowland Academy.
Um dos momentos mais esperados da Pool Party acontece das 15h às 16h45, na Obah, com show da banda Eletrosax. Formado pelo DJ Rodrigo Salvador, o saxofonista Ismael Morais e o violinista Vini Cavion, o grupo é conhecido por realizar apresentações únicas, que transformam a música em arte a partir da fusão com a tecnologia.
Com tambores, saxofones e violinos de LEDs e muita purpurina, os músicos prometem levar o público por uma jornada de sensações com uma playlist de sucessos da MPB, eletrônica, reggaeton, sertanejo e funk. Destaque para os instrumentos que, iluminados, respondem aos toques com cores vibrantes, enquanto pontos brilhantes causam um efeito encantador, divertindo quem assiste.
Após o show, às 17h, os bailarinos da Arts and Sports Snowland Academy retornam para a apresentação de encerramento do evento, desta vez em frente à piscina Obah.
Além das atrações e das intervenções artísticas que acontecerão durante todo o dia no parque, os visitantes poderão curtir as sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus do Acquamotion, os toboáguas de diferentes tipos de adrenalina e, ainda, contemplar a exuberante vegetação de uma floresta de araucárias que cerca o empreendimento.
A 3ª Edição da Pool Party do Acquamotion tem promoção do Grupo Gramado Parks e apoio da Casa Seganfredo, Felsen Cervejaria, Prumo Gráfica e Editora, Palácio do Kikito, Souvenir Brasil, Hellen Carolina e CleanUp.