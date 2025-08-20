Acontece Empresa gaúcha cria app com IA para gestão de eventos corporativos

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Criado pela A1 Inteligência em Viagens, o EVA centraliza todas as informações em uma única plataforma digital disponível também para o cliente Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Trezentos apartamentos em três hotéis, em torno de 700 passageiros com seus respectivos vouchers, transfers aéreos e rodoviários em diferentes horários. Todos esses detalhes e muitos outros como preferências de acomodação e necessidades especiais são ingredientes que, quando precisam ser preenchidos e combinados manualmente em planilhas de Excel, podem transformar a gestão de um evento corporativo em um quebra-cabeças bem difícil de ser montado.

Essas dificuldades da logística e conectividade aérea que impactam na chegada de participantes e geram custos extras foram recentemente apontados pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) entre os desafios do setor, durante o IV Summit Eventos Brasil, em maio, em Fortaleza. E essa situação já foi vivenciada pela A1 Inteligência em Viagens que mobilizava praticamente toda a empresa em muitas horas de trabalho para organizar grandes acontecimentos de seus clientes.

Porém, com uma cultura de inovação internalizada, a agência começou a converter desafios complexos em ferramentas práticas e digitais para simplificar o dia a dia. Como resultado, passou a envolver menos pessoas em um único processo, sem perder a qualidade. Tudo criado por quem mais entende da operação, seus próprios consultores da agência especializada em turismo corporativo. Eles viraram desenvolvedores das soluções que não encontraram no mercado.

Assim nasceu o EVA, aplicativo com um dashboard intuitivo que permite aos consultores e clientes acompanharem, em tempo real, os principais dados logísticos de um evento. Ali estão voos, rooming list, reservas, alterações de horários e orçamento consolidado, entre outros detalhes. A cada nova informação inserida pelos consultores, como uma mudança de voo ou reserva de hotel, o sistema atualiza automaticamente. Essa instantaneidade agiliza decisões e evita falhas operacionais.

“O cruzamento inteligente de dados também garante maior eficiência: se o voo de um participante muda, por exemplo, o transfer, a hospedagem e todos os demais serviços contratados são atualizados. Como o EVA conecta com a API das companhias aéreas, ele capta essa informação antes mesmo de recebermos a notificação de alteração de voo por e-mail”, explica Lorena Ávila, Diretora Executiva da A1.

A tecnologia se conecta a APIs das companhias aéreas e sistemas de parceiros, integrando dados em tempo real e evitando surpresas de última hora. O EVA também permite personalizações de acordo com o perfil de cada viajante, levando em conta preferências, acessibilidade ou restrições específicas. “Hoje, tudo está a um clique de distância e o cliente nem precisa pedir, ele vê tudo no App”, complementa Lorena Ávila.

Esse olhar inovador da A1 já tinha resultado na criação da Fifi. O chatbot com personalidade foi desenvolvido com a adoção de tecnologias de inteligência artificial (Chat GPT) e automação para consolidar informações de diversas fontes do setor de turismo em uma pesquisa cercada, melhorando a operação e garantindo respostas rápidas e atualizadas para os consultores.

Sobre a A1

A A1 Inteligência em Viagens atua há 30 anos no mercado de turismo corporativo. A empresa tem se destacado por criar soluções em viagens e eventos com foco em personalização, a partir do desenvolvimento de ferramentas próprias de tecnologia e atendimento personalizado. A agência tem sede em Montenegro (RS) e atuação nacional com equipes no RS, SC, RJ, SP, BA e PB cuidando de cada detalhe, desde o planejamento até a execução, para garantir eficiência, segurança e economia.

