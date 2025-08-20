Acontece Coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers recebe reconhecimento da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Manoel Trindade recebe Medalha do Mérito da Brigada Militar em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers, conselheiro Manoel Roberto Maciel Trindade, recebeu, nesta terça-feira (19), a Medalha do Mérito do Serviço de Saúde da Brigada Militar (BM). A cerimônia ocorreu no Quartel do Comando-Geral da BM, em Porto Alegre, e contou com a presença do presidente do Cremers, Régis Angnes, e do vice-presidente, Eduardo Neubarth Trindade.

A solenidade foi conduzida pelo chefe do Estado-Maior da BM, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, que destacou a trajetória de Manoel Trindade no Departamento de Saúde da corporação, onde atuou entre as décadas de 1980 e 2000.

“Quero agradecer esta homenagem, que coroa uma vida dedicada à saúde e à Brigada. Mesmo estando na reserva, sigo conectado a esta instituição”, afirmou Trindade ao receber a medalha.

A Medalha do Mérito do Serviço de Saúde da Brigada Militar é concedida a militares, policiais militares, civis, pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se destacam por dedicação, capacidade profissional e ações de real benefício ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço de saúde da BM. A honraria também reconhece aqueles que contribuem para o prestígio, a imagem e o fortalecimento da corporação junto à sociedade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/coordenador-recebe-reconhecimento-brigada-militar/

Coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers recebe reconhecimento da Brigada Militar

2025-08-20