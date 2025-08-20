Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers recebe reconhecimento da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Manoel Trindade recebe Medalha do Mérito da Brigada Militar em Porto Alegre

Foto: Divulgação

O coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers, conselheiro Manoel Roberto Maciel Trindade, recebeu, nesta terça-feira (19), a Medalha do Mérito do Serviço de Saúde da Brigada Militar (BM). A cerimônia ocorreu no Quartel do Comando-Geral da BM, em Porto Alegre, e contou com a presença do presidente do Cremers, Régis Angnes, e do vice-presidente, Eduardo Neubarth Trindade.

A solenidade foi conduzida pelo chefe do Estado-Maior da BM, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, que destacou a trajetória de Manoel Trindade no Departamento de Saúde da corporação, onde atuou entre as décadas de 1980 e 2000.

“Quero agradecer esta homenagem, que coroa uma vida dedicada à saúde e à Brigada. Mesmo estando na reserva, sigo conectado a esta instituição”, afirmou Trindade ao receber a medalha.

A Medalha do Mérito do Serviço de Saúde da Brigada Militar é concedida a militares, policiais militares, civis, pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se destacam por dedicação, capacidade profissional e ações de real benefício ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço de saúde da BM. A honraria também reconhece aqueles que contribuem para o prestígio, a imagem e o fortalecimento da corporação junto à sociedade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Empresário Peruzzo Júnior assumirá a presidência da Agas em setembro
https://www.osul.com.br/coordenador-recebe-reconhecimento-brigada-militar/ Coordenador das Câmaras Técnicas do Cremers recebe reconhecimento da Brigada Militar 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Porto Alegre Ibovespa fecha com leve alta; Dólar cai a R$ 5,47, devolvendo ganho da véspera após impasse entre Brasil e Estados Unidos
Mundo Estados Unidos vão considerar manifestações “antiamericanas e antissemitas” nas redes sociais ao analisar pedido de vistos para ida ao país
Brasil Comissão de Valores Mobiliários vê indícios de crime em investimentos de R$ 361 milhões do Banco Master numa clínica em nome de laranja
Política Veja o que já se sabe sobre o projeto que altera regras do funcionalismo público
Pode te interessar

Acontece Empresário Peruzzo Júnior assumirá a presidência da Agas em setembro

Acontece LinkISP Gramado debate os rumos do mercado de provedores de Internet

Acontece Fiergs comemora 88 anos e aposta na modernização da indústria

Acontece Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança é lançada na Assembleia Legislativa do RS