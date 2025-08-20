Acontece Empresário Peruzzo Júnior assumirá a presidência da Agas em setembro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

A posse ocorrerá a partir do dia 1º de setembro com mandato até 2027 Foto: O Sul Foto: O Sul

O empresário Lindonor Peruzzo Júnior assumirá a gestão da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) a partir do dia 1º de setembro, com mandato até 2027. Ele já atuou como presidente do núcleo AGAS Jovem, entre 2005 e 2006, e faz parte da atual diretoria da entidade.

O futuro presidente da entidade defendeu algumas pautas consideradas significativas para o Estado, como a redução do ICMS, que hoje é um dos grandes vilões do varejo. “Vamos trabalhar para estabelecer um bom diálogo entre os supermercadistas e o poder público, pois estamos passando por desafios na economia com a nova tributação”, destacou.

Peruzzo também tem como meta fomentar a economia dos pequenos e médios supermercadistas. “Novos incentivos serão criados para ampliarmos as oportunidades e dar voz aos iniciantes. Além disso, vamos estabelecer uma base ainda mais consolidada para as grandes empresas do setor”, declarou.

Acordo

Antônio Cesa Longo permanece como presidente da representante dos supermercadistas até a Expoagas deste ano. A definição da nova gestão ocorreu após um impasse gerado pelo empate na eleição da AGAS, realizada em 4 de fevereiro. A solução foi um acordo firmado depois que as chapas lideradas por Antônio Cesa Longo e Lindonor Peruzzo Júnior receberam 61 votos cada, situação inédita e sem previsão no estatuto da entidade. Após negociações, decidiu-se que Longo continuará na presidência até a Expoagas 2025, em agosto, e Peruzzo Júnior assumirá a partir do dia 1º de setembro.

Atuação

A AGAS representa um setor estratégico para a economia do Rio Grande do Sul, com mais de 6,9 mil supermercados e um faturamento anual estimado em R$ 61,2 bilhões. O segmento corresponde a 7,8% do PIB estadual e atende diariamente cerca de quatro milhões de clientes.

