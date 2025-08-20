Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Empresário Peruzzo Júnior assumirá a presidência da Agas em setembro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A posse ocorrerá a partir do dia 1º de setembro com mandato até 2027

Foto: O Sul

O empresário Lindonor Peruzzo Júnior assumirá a gestão da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) a partir do dia 1º de setembro, com mandato até 2027. Ele já atuou como presidente do núcleo AGAS Jovem, entre 2005 e 2006, e faz parte da atual diretoria da entidade.

O futuro presidente da entidade defendeu algumas pautas consideradas significativas para o Estado, como a redução do ICMS, que hoje é um dos grandes vilões do varejo. “Vamos trabalhar para estabelecer um bom diálogo entre os supermercadistas e o poder público, pois estamos passando por desafios na economia com a nova tributação”, destacou.
Peruzzo também tem como meta fomentar a economia dos pequenos e médios supermercadistas. “Novos incentivos serão criados para ampliarmos as oportunidades e dar voz aos iniciantes. Além disso, vamos estabelecer uma base ainda mais consolidada para as grandes empresas do setor”, declarou.

Acordo

Antônio Cesa Longo permanece como presidente da representante dos supermercadistas até a Expoagas deste ano. A definição da nova gestão ocorreu após um impasse gerado pelo empate na eleição da AGAS, realizada em 4 de fevereiro. A solução foi um acordo firmado depois que as chapas lideradas por Antônio Cesa Longo e Lindonor Peruzzo Júnior receberam 61 votos cada, situação inédita e sem previsão no estatuto da entidade. Após negociações, decidiu-se que Longo continuará na presidência até a Expoagas 2025, em agosto, e Peruzzo Júnior assumirá a partir do dia 1º de setembro.

Atuação

A AGAS representa um setor estratégico para a economia do Rio Grande do Sul, com mais de 6,9 mil supermercados e um faturamento anual estimado em R$ 61,2 bilhões. O segmento corresponde a 7,8% do PIB estadual e atende diariamente cerca de quatro milhões de clientes.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

LinkISP Gramado debate os rumos do mercado de provedores de Internet
https://www.osul.com.br/peruzzo-junior-assumira-a-presidencia-da-agas/ Empresário Peruzzo Júnior assumirá a presidência da Agas em setembro 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal
Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Porto Alegre Ibovespa fecha com leve alta; Dólar cai a R$ 5,47, devolvendo ganho da véspera após impasse entre Brasil e Estados Unidos
Mundo Estados Unidos vão considerar manifestações “antiamericanas e antissemitas” nas redes sociais ao analisar pedido de vistos para ida ao país
Brasil Comissão de Valores Mobiliários vê indícios de crime em investimentos de R$ 361 milhões do Banco Master numa clínica em nome de laranja
Política Veja o que já se sabe sobre o projeto que altera regras do funcionalismo público
Política Deputada federal Carla Zambelli tem “adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves”, diz perícia contratada
Pode te interessar

Acontece LinkISP Gramado debate os rumos do mercado de provedores de Internet

Acontece Fiergs comemora 88 anos e aposta na modernização da indústria

Acontece Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança é lançada na Assembleia Legislativa do RS

Acontece Jantar de abertura da Expoagas 2025 reúne mais de mil pessoas na Casa NTX, em Porto Alegre