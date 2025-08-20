Acontece LinkISP Gramado debate os rumos do mercado de provedores de Internet

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Evento ocorre nos dias 28 e 29 de agosto, no Centro de Eventos Serra Park, com expectativa de reunir mais de 4 mil participantes Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos maiores eventos voltados à qualificação dos provedores de Internet de todo o Brasil irá movimentar a Serra Gaúcha na próxima semana. Com organização da Associação dos Provedores de Serviços e Informações da Internet, a InternetSul, o LinkISP Gramado reunirá mais de 50 palestrantes e especialistas ligados ao setor de tecnologia e telecomunicações, além de feira de negócios com mais de 100 expositores. O encontro ocorrerá nos dias 28 e 29 de agosto, no Centro de Eventos Serra Park.

O LinkISP chega em sua quinta edição, com a expectativa de reunir mais de 4 mil participantes. “Esta edição de 2025 está sendo uma das que realmente pode trazer a maior quantidade de público”, informa o diretor de Marketing e conselheiro da InternetSul, Alexandro Schuck.

Ao longo de dois dias, o LinkISP terá líderes, especialistas, empreendedores e representantes do Ministério das Comunicações com o propósito de debater tendências, trocar experiências com conteúdos de alta relevância técnica e estratégica. Segundo o diretor, entre os destaques desta edição estarão os debates em torno do uso da inteligência artificial (IA) aplicada às telecomunicações e também várias pautas importantes quanto ao setor regulatório.

“A questão da regulação nos postes é algo que sempre entra em discussão, e também falaremos sobre mudanças nas regras promovidas pela Anatel que impactam as pequenas operações”, informa. Schuck refere-se às soluções na questão da fiação e no uso compartilhado de infraestrutura nos postes, citando também a exigência de processos de outorga para o funcionamento de provedores com menos de 5 mil assinantes.

De acordo com a organização, o LinkISP é o segundo evento mais importante do setor no Brasil, onde atuam cerca de 22 mil empresas provedoras de internet. Configura-se como um ponto de convergência para profissionais e empresas que buscam não apenas networking, mas a construção de soluções e parcerias que movimentam o setor de Telecom, impulsionando o desenvolvimento de negócios e carreiras.

