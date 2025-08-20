Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Acontece Fiergs comemora 88 anos e aposta na modernização da indústria

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Evento reuniu autoridades, empresários e dirigentes sindicais, na sede da entidade, em Porto Alegre

Foto: Dudu Leal

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) completou 88 anos de história no dia 14 de agosto e celebrou o aniversário na noite desta terça-feira (19). O evento reuniu autoridades, empresários e dirigentes sindicais na sede da entidade, em Porto Alegre.

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, destacou a importância da indústria como pilar da economia estadual. “A Fiergs representa 52 mil indústrias e 108 sindicatos. A indústria é o setor que impulsiona a inovação, a competitividade e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, ressaltou Bier. 

A entidade lançou recentemente o programa indústria do amanhã, que surge como uma iniciativa estratégica para impulsionar a competitividade do setor industrial. “Vamos incentivar a modernização das indústrias já existentes, além de incentivar a criação de startups, com o propósito de inovar o setor industrial do Rio Grande do Sul”, declarou a diretora-geral do SESI/SENAI/IEL, Susana Kakuta.

Presente no evento, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter celebrou a festividade. “Meu avô e bisavô participaram da inauguração inicial da Fiergs. Também trabalhei na entidade, no setor das relações nacionais. Então estou muito orgulhoso de estar aqui prestigiando os 88 anos desta entidade, que exerce um papel importante para fortalecer a economia do nosso estado”, declarou Johannpeter.  

Com papel relevante na articulação junto ao poder público, a Fiergs recebeu, durante o evento, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o chefe da Casa Civil do governo do estado, Arthur Lemos, além de parlamentares e secretários.

Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança é lançada na Assembleia Legislativa do RS
