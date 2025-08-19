Acontece Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança é lançada na Assembleia Legislativa do RS

19 de agosto de 2025

Lançamento da Frente Parlamentar de Defesa na Assembleia do RS Foto: O Sul Foto: O Sul

Com o objetivo de apoiar, debater e propor ações voltadas ao fortalecimento da indústria de defesa no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa lançou, na segunda-feira (18), no Plenarinho, a Frente Parlamentar de Apoio à Indústria de Defesa e Segurança. A iniciativa foi proposta pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos).

Conforme o parlamentar, a ideia é fomentar políticas públicas, incentivar investimentos e promover o diálogo entre o poder público e a iniciativa privada. “O setor de defesa, além da função essencial à soberania e à segurança nacional, representa um importante vetor de inovação, geração de emprego e fortalecimento da cadeia produtiva gaúcha”, destacou.

O diretor da Divisão Militar e de Vendas Internacionais da Taurus, Henrique Gomes, avalia como produtiva a iniciativa. “A Taurus emprega 3 mil pessoas diretamente e fatura mais de R$ 400 milhões ao ano. A criação desta comissão é muito importante para a Taurus e para a área de defesa do Rio Grande do Sul”, declarou.

As Forças Armadas geram uma demanda natural por equipamentos e manutenção para garantir a segurança do estado. “É de grande importância esta iniciativa parlamentar para as Forças Armadas do Estado gaúcho. Estamos sempre atuantes e presentes em missões como esta, que visa favorecer nossas práticas”, declarou o comandante Major-Brigadeiro do 5º Comando Aéreo Regional, Eduardo Miguel Soares.

A forte presença militar no estado contribui para um ambiente favorável nesse sentido. “O Rio Grande do Sul abriga o maior contingente de tropas mecanizadas do Brasil, além de possuir cerca de metade de todos os veículos blindados das Forças Armadas, uma concentração que gera uma demanda natural por equipamentos, manutenção e inovação tecnológica, facilitando a implementação de uma indústria de defesa integrada às necessidades operacionais, não só das Forças Armadas, mas também do sistema policial, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, além do uso civil”, ressaltou o deputado.

