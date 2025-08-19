Acontece Jantar de abertura da Expoagas 2025 reúne mais de mil pessoas na Casa NTX, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, recebeu supermercadistas, presidentes de associações e autoridades no evento Foto: Larry Silva Foto: Larry Silva

O jantar de abertura da 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2025 contou com a participação de mais de mil pessoas entre os supermercadistas de diversos estados brasileiros, autoridades, presidentes das associações estaduais de supermercados, patrocinadores e membros da imprensa. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, destacou este momento importante. “Estamos chegando ao final de um ciclo importante em nossa entidade e a Expoagas 2025 será a coroação deste trabalho. Esperamos cada uma das lideranças do varejo, da indústria, do canal distribuidor e do setor primário, para celebrarmos juntos este momento da forma que melhor sabemos: trabalhando”. Longo ressaltou o trabalho conjunto com o novo presidente, Lindonor Peruzzo Jr., que assume a presidência da Agas em setembro deste ano. “Precisamos seguir dialogando e contribuindo para uma Agas ainda mais forte”, afirmou

À frente da entidade por mais de 20 anos, Longo relembrou os desafios enfrentados neste período. “Muitos foram os desafios que enfrentamos e superamos, sempre com o apoio irrestrito de uma diretoria forte e representativa, que chancelou os projetos e emprestou seu prestígio para que interiorizássemos a AGAS em um movimento iniciado lá nos anos 1970, quando o americano Don Charles Bird concebeu a Associação Gaúcha de Supermercados como uma instituição de todos e para todos”. O presidente celebrou as conquistas ao longo deste período. “Muitas foram as conquistas ao longo dos últimos anos, como fim da Sacola Econômica do Sesi, a desoneração do PIS e Cofins da cesta básica, a campanha que evitou a majoração do ICMS do pão francês, do FLV e a Base reduzida na Cesta Básica, o fim dos benefícios fiscais concedidos a uma grande multinacional do segmento, a redução do ICMS da rotisseria, a aquisição de cinco imóveis e a oxigenação do caixa da AGAS, mesmo enfrentando uma pandemia e as enchentes do ano passado, além de muitos projetos inovadores”, celebrou Longo.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, enfatizou o apoio do Governo Federal em relação à possibilidade de comercialização de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados. “Estamos avançando em relação a esta questão e devemos novidades até o final do ano”, projetou Galassi. Já o secretário-adjunto do Governo Estadual, Gustavo Paim, salientou a importância do setor supermercadista gaúcho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. “É um setor importante para a economia, com geração de emprego e renda”, afirmou. A vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, relembrou as enchentes de 2024 e a superação do povo gaúcho. “Vimos todas as dificuldades enfrentadas pela população gaúcha e a capacidade de reconstrução de cada gaúcho”. O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, afirmou que “a indústria e o supermercado caminham juntos. Nosso setor supermercadista é um exemplo para o Brasil”.

Também na noite de , a AGAS promoveu a doação do saldo restante do projeto Ajuda Sul, criado pela entidade para colaborar na retomada do RS após as enchentes de 2024, ao Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. “Foram mais de R$ 2 milhões investidos na construção de casas, distribuição de vale-compras, aquisição de um drone de última geração para a polícia utilizar em resgates e distribuição de marmitas, cestas básicas e mantas. Agora, a AGAS doará o saldo restante deste projeto, que é da ordem de R$ 197 mil reais, ao hospital que mais salva vidas diariamente em nossa Capital”, explicou Longo.

A cerimônia ainda foi abrilhantada com a participação dos músicos Renato Borghetti, Neto Fagundes e Shana Muller, além de diversas homenagens, entre as quais, ao empresário e publisher porto-alegrense Nelson Pacheco Sirotsky, ex-presidente do Grupo RBS, que recebeu o prêmio Supermercadista Honorário, mais alta honraria concedida pela AGAS a personalidades que colaboram para o desenvolvimento do segmento varejista e da economia do RS.

