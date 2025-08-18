Acontece Marca gaúcha Cigame é a nova patrocinadora da camisa colorada

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Empresa também está presente na revitalização do Gigantinho Foto: Ricardo Duarte / Internacional Empresa também está presente na revitalização do Gigantinho. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte / Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os torcedores do Internacional já devem ter percebido uma novidade na camisa colorada desde a última semana. A Cigame, maior distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos do Sul do país, agora entra em campo com o clube do povo. A marca gaúcha estará no uniforme – abaixo do número – até o final do Gauchão de 2026. Uma relação de anos que ganhou força com a revitalização do Gigantinho, um palco histórico de eventos no Rio Grande do Sul.

“Quando apareceu essa oportunidade dentro deste projeto do Gigantinho, eles me procuraram para fazer uma parceria para fornecer toda parte de materiais elétricos, hidráulica, iluminação, parte de incêndio, segurança… esse projeto vai ficar sensacional, vai ser um orgulho para todos os gaúchos”, descreve o CEO da Cigame, Norberto Farias Junior.

Fundada em 2008 e atualmente com mais de 200 funcionários, a Cigame é uma referência no fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos, principalmente para empresas. Agora, a distribuidora busca ampliar o mercado também para vendas a pessoas físicas, e o patrocínio na camisa do Colorado é um grande passo nesse sentido.

“O Internacional é um grande clube brasileiro e a gente sabe o impacto que tem para uma empresa estar na camiseta dos jogadores. É muito legal, nós estamos muito felizes de poder estar com a marca lá. No último jogo já teve uma repercussão bem legal dos nossos clientes nos parabenizando por estar ali, colocando a nossa marca na camiseta”, revela Norberto Farias Junior.

E as novidades não terminam na parceria com o Inter. A Cigame busca agora uma entrada no coração do lado azul, tanto do estado, quanto da própria empresa. “Nós temos metade dos sócios gremistas e outra metade colorada. Então a gente faz questão de estar nos dois times. Inclusive já temos agendada uma reunião com o pessoal do Grêmio. A nossa expectativa é conseguir ter uma participação da nossa empresa atrelada ao futebol, e estar presente nesses dois grandes clubes do futebol brasileiro.”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cigame-vira-patrocinadora-do-internacional/

Marca gaúcha Cigame é a nova patrocinadora da camisa colorada

2025-08-18