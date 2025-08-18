Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Acontece Loja Maria Flor Móveis inaugura espaço em Porto Alegre e oferece experiência de compra diferenciada

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

A mudança foi pensada para atender a um desejo antigo: ter um espaço maior, moderno e confortável capaz de valorizar ainda mais cada detalhe dos móveis

Foto: Divulgação

Depois de anos atendendo em Canoas e Pelotas, um novo capítulo inicia na história da Maria Flor Móveis. Agora, a loja está localizada no DC Navegantes, em Porto Alegre, um endereço estratégico que permite estar ainda mais próximos do público e oferecer uma experiência de compra diferenciada.

A mudança foi pensada para atender a um desejo antigo: ter um espaço maior, moderno e confortável capaz de valorizar ainda mais cada detalhe dos móveis. O local conta com um showroom amplo, que permite visualizar de forma completa cada peça e imaginar como ela pode transformar o ambiente.

O objetivo é proporcionar uma experiência única para quem busca móveis de alto padrão, unindo design, qualidade e atendimento exclusivo. No DC Navegantes, cada visita será uma oportunidade de conhecer lançamentos, explorar combinações e encontrar o móvel perfeito para o seu estilo de vida.

