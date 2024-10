Rio Grande do Sul Arquitetos Voluntários concluem revitalização da terceira escola danificada pelas chuvas em Porto Alegre

A intervenção priorizou a sustentabilidade ambiental e humana, utilizando materiais duráveis, como porcelanato, e integrando fontes de energia limpa. Foto: Divulgação A intervenção priorizou a sustentabilidade ambiental e humana, utilizando materiais duráveis, como porcelanato, e integrando fontes de energia limpa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Como parte da Missão Reconstrução RS, nesta segunda-feira (21), os Arquitetos Voluntários entregaram a terceira creche revitalizada após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A Escola São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, atende quase 130 crianças de 1 a 5 anos em turno integral e foi severamente danificada pelas chuvas.

No primeiro andar do prédio, atingido por 1,20m de água, as obras iniciadas em julho resultaram na criação de quatro novos ambientes: uma sala de maternal, uma sala de acolhimento, uma sala de multiatividades e uma sala de apoio. Além disso, dois banheiros foram revitalizados, assim como a recepção e a lavanderia, sempre priorizando a sustentabilidade.

“Com esta nova entrega, reafirmamos que cada tijolo levantado é um passo a mais na construção de um futuro mais solidário e sustentável para nossas crianças”, afirmou a diretora de operações dos Arquitetos Voluntários, Bianca Russo. “Este espaço renovado é mais um símbolo de esperança e solidariedade para dezenas de crianças”, complementou a arquiteta Tatiane Fernandes, responsável pelo projeto.

A intervenção priorizou a sustentabilidade ambiental e humana, utilizando materiais duráveis, como porcelanato, e integrando fontes de energia limpa. A iniciativa conecta os alunos à natureza por meio de paisagismo e espaços verdes, além da implementação de hortas educativas no terraço. Também promove a cultura e a socialização com um módulo de biblioteca acessível, destaca a coordenadora de sustentabilidade dos Arquitetos Voluntários, Maria Eduarda Kooper. “Em um mundo repleto de desafios ambientais, cada passo em direção a um futuro mais verde e consciente é um investimento no bem-estar das crianças e da comunidade”, acrescentou.

A iniciativa contou com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Instituto Franco, Montebravo Corretora, Revitare Engenharia, Prima Design, Centro Espírita Retiro da Luz, Silvana Hamade, Marias Bonitas de Lourdes, Espaço Eliana Batista, Divina Presença Móveis, KR Móveis, Puxadores & Cia, Spazio del Bagno, ML Tecidos, Tintas Renner, Stella Soluções para Iluminação, Cardozo Design Móveis, Criativando Home Design, Meu Rodapé, DOSS Móveis Planejados e Gabriela Cunha Pintura Artística, entre outros.

Missão Reconstrução RS

Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, os Arquitetos Voluntários lançaram a Missão Reconstrução RS, focada na reforma de creches, escolas e abrigos permanentes não governamentais afetados pelas chuvas. Até o momento, seis instituições foram contempladas, beneficiando mais de 1,2 mil crianças. Com a entrega da Escola São Vicente de Paulo, já foram revitalizadas três escolas em Porto Alegre. Além disso, outras três obras seguem em andamento: duas na Capital e uma ONG em Taquara.

Sobre os Arquitetos Voluntários

Fundada em 2020 por sete arquitetos, a Associação Arquitetos Voluntários começou criando espaços de acolhimento para profissionais da linha de frente da Covid-19, beneficiando mais de 22 mil profissionais de saúde em Porto Alegre, no interior e em São Paulo. Com o apoio de mais de 300 empresas, a iniciativa recebeu recursos financeiros, produtos, materiais e mão de obra durante a pandemia. Atualmente, após as enchentes de maio, a Associação deu início à Missão Reconstrução RS, focada na reforma de instituições de educação. Com mais de 130 voluntários multidisciplinares, a organização atua por meio de doações de pessoas físicas e empresas para realizar os trabalhos de reconstrução.

