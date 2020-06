Cultura Arquivo Moysés Vellinho participa da Semana Nacional de Arquivos

5 de junho de 2020

Programação virtual será realizada de 8 a 14 de junho.

O Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho participa da 4ª Semana Nacional de Arquivos, que será realizada de 8 a 14 de junho. Em atendimento às orientações das autoridades de saúde para adoção de medidas de prevenção ao novo coronavírus, a programação será virtual e poderá ser conferida no blog do Arquivo e na página no Facebook.

A atividade denominada “Uma semana no Arquivo – 4ª edição” oferecerá, virtualmente, passeio pela instituição, entrevistas e exposições. Adequando-se à realidade, a instituição buscou alternativas para oferecer conteúdo de qualidade e entretenimento, sem precisar sair de casa.

Programação

Exposições virtuais

“Mulheres Negras fazendo história”

“Espaços Ameríndios em Porto Alegre”

“Caminhos dos Arquivos: nossas histórias nossas heranças”

Vídeos

“Por de trás daquele muro tem um arquivo”;

“Visita virtual ao Arquivo histórico Porto Alegre Moysés Vellinho”;

“Arquivo histórico: entrevista Sérgio da Costa Franco, historiador, pesquisador, escritor sobre a história de Porto Alegre”.

Semana Nacional de Arquivos

A Semana é uma temporada de eventos em arquivos e outras instituições de memórias de todo o País. Seu objetivo é aproximar essas instituições da sociedade e divulgar os valiosos trabalhos nelas desenvolvidos.

Dia Internacional dos Arquivos

A data se refere à semana em que se comemora o Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho, estabelecida pelo ICA (Conselho Internacional de Arquivos). É uma homenagem aos arquivos, fazendo parte de um calendário internacional. A cada ano, o ICA lança um tema diferente para inspirar os eventos. O deste ano é “Empoderando a sociedade do conhecimento”. No período de 8 a 14 de junho, o ICA promove também a mobilização de arquivos em âmbito internacional.

