Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

O Rio Grande do Sul está em terceiro lugar no ranking de transparência sobre dados epidemiológicos da Covid-19 da Open Knowledge Brasil, publicado na quinta-feira (4). Ao lado do Distrito Federal, o Estado está com 95 pontos no ranking, de um total de 100.

A notícia vai ao encontro do anúncio do governador Eduardo Leite, também nesta quinta, a respeito de ajustes feitos no Painel Coronavírus RS, disponível em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19. A atualização traz novos dados, ampliação de outros já existentes, e a possibilidade de fazer o download das planilhas para o cruzamento de informações.

“Estamos focados no propósito de informar com clareza e transparência tudo o que diz respeito à pandemia, desde o número de casos até o valor investido em cada EPI (equipamento de proteção individual). Acreditamos que tempo de enfrentamento ao coronavírus também é tempo de enfrentamento à corrupção”, pontuou o governador.

O número de casos confirmados e recuperados, óbitos, hospitalizações, taxa de ocupação de leitos, incidência sobre a população e números por município e em ordem cronológica, por exemplo, estão detalhados e disponíveis para download, em formato CSV, utilizado para armazenamento de dados e que pode ser interpretado em diferentes programas, como Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers.

O trabalho de ampliação de dados foi realizado em conjunto pela SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica) – com colaboração do EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos) e da Procergs, vinculadas da pasta – e pela SES (Secretaria da Saúde).

O mais recente boletim da Open Knowledge Brasil, publicado na quinta (4), aponta que o Rio Grande do Sul avançou 19 pontos no ranking e saltou da nona posição para a terceira. “Com trabalho notável no uso de dados para enfrentamento à pandemia, o Estado foi o último sulista a subir para as primeiras posições do ranking” devido à “abertura de microdados e a reformulação do principal site de indicadores de Covid-19”, diz o texto divulgado pela organização.

Em primeiro lugar, com 100 pontos, estão os Estados de Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rondônia. Em segundo lugar, com 98 pontos, aparecem Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Sul e o Distrito Federal estão logo atrás, com 95 pontos, em nível de transparência considerado alto pela organização.

Também chamada de Rede pelo Conhecimento Livre, a Open Knowledge Brasil pertence à Open Knowledge Internacional e é uma organização sem fins lucrativos e apartidária que atua no país desde 2013. Todos os boletins da organização estão disponíveis no site https://www.ok.org.br.

