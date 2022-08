Brasil Arrecadação federal bate recorde para o mês de julho e ultrapassa os R$ 202 bilhões

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O resultado também é o sétimo recorde consecutivo em 2022. Foto: Agência Brasil O resultado também é o sétimo recorde consecutivo em 2022. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A arrecadação federal bateu novo recorde mensal em julho deste ano, chegando a R$ 202,588 bilhões entre recolhimento de impostos e contribuições. Esse é o melhor resultado para toda a série histórica do mês, iniciada em 1995.

O resultado também é o sétimo recorde consecutivo em 2022, considerando a comparação anual dos meses anteriores.

O valor representa um aumento de 7,47% em relação à arrecadação do mesmo mês de 2021, quando o governo registrou recolhimento de R$ 171,3 bilhões. No acumulado de 2022, a arrecadação federal já chega a R$ 1,29 trilhão.

De acordo com a Receita Federal Brasileira, os resultados podem ser explicados, principalmente, pela alta no recolhimento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incidem sobre empresas públicas e privadas.

Os dados disponibilizados nesta sexta-feira (26) pela RFB destacam que o IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) teve arrecadação de R$ 6,37 milhões, com acréscimo real de 52,54% no período em relação a julho do ano passado.

Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado pelos acréscimos nominais de 153,36% na arrecadação sobre “Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)” e de 86,33% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa”.

Com as altas na taxa básica de juros, a Selic, os investimentos em renda fixa se tornam mais atraentes. Atualmente, a Selic no Brasil está em 13,75% ao ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil