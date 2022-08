Inter Ataque colorado tem o mesmo número de gols do que o Juventude

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Quarteto colorado já fez 18 gols no Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na próxima segunda-feira (26), o Internacional entra em campo para enfrentar o Juventude, às 20h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O sistema ofensivo é uma das principais armas do time do técnico Mano Menezes. O ataque colorado composto pelos jogadores Wanderson, Alemão, Edenilson e Pedro Henrique tem o mesmo número de gols do que o Juventude em 23 rodadas.

Atualmente, Wanderson (5 gols), Alemão (5), Pedro Henrique (4) e Edenilson (4) somam 18 gols para a equipe. O número do ataque colorado é idêntico ao que o Juventude produziu em todo o Campeonato Brasileiro. Com esses números, o time da Serra Gaúcha tem o segundo pior ataque da competição nacional, superando apenas o Cuiabá que marcou apenas 16 gols.

O Juventude apresenta na temporada sete vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Já o Inter, no ano de 2022, 20 vitórias, 18 empates e apenas 9 derrotas.

Artilheiros do Inter no Brasileirão

Wanderson – 5 gols

Alemão – 5 gols

Pedro Henrique – 4 gols

Edenilson – 4 gols

Artilheiros do Juventude no Brasileirão

Pitta – 4

Óscar Ruiz – 3

Ricardo Bueno – 2

