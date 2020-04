Agro Arrozeiros gaúchos realizam doações para combater o novo Coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Fagner Almeida)

Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul associadas da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) estão se mobilizando em razão da pandemia do coronavírus e realizando doações para as comunidades locais. Além disso, também estão sendo repassados valores aos hospitais locais para a compra de insumos direcionados ao trabalho dos profissionais da área de saúde.

A Associação de Arrozeiros de Uruguaiana está realizando a doação de R$ 100 mil para a Santa Casa do município, por meio da Fundação Pioneiro/Uruguaiana Viva. Em Santa Vitória do Palmar, serão R$ 130 mil doados pelo grupo de arrozeiros em conjunto com o Sindicato Rural e criadores da raça Hereford da região. Já em Jaguarão os arrozeiros, nominalmente, arrecadaram e doaram o valor de R$ 90 mil para a Santa Casa para a compra de respiradores. Somados, valores já ultrapassam os R$ 300 mil que foram destinados para hospitais regionais.

Outras associações já estão informando à Federarroz que devem realizar medidas similares nos próximos dias de apoio às comunidades locais. A entidade vem estimulando junto às suas associadas para que ajudem a sociedade neste momento difícil. “Nós, como produtores, temos a responsabilidade de manter o abastecimento da população e temos consciência das dificuldades do momento. Por isso estamos mobilizando as associações e os produtores que ajudem a população brasileira”, destaca o presidente da Federarroz, Alexandre Velho.

