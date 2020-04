Agro Senar-RS: campanha valoriza o trabalho do campo em meio ao combate ao novo coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

(Foto: Reprodução Seapdr/ Fernando Dias)

Os trabalhadores do meio rural continuam saindo a campo para dar à população da cidade a possibilidade de ficar em casa. Para lembrar o papel dos produtores rurais para garantir a alimentação de todos durante o combate à pandemia da Covid-19, o Senar-RS publicou um vídeo em suas redes com o depoimento de quem continua a produzir. O objetivo é valorizar o esforço de pessoas que estão colaborando para manter os mercados abastecidos, apesar da crise. O vídeo pode ser conferido na página do Senar-RS.

O Senar-RS está fazendo a sua parte para evitar aglomerações e dar aos produtores rurais a oportunidade de continuar a aprender sem colocar em risco a sua saúde. Uma plataforma de ensino a distância conta com mais de 70 cursos com certificação. As aulas são gratuitas. Entre os temas tratados, estão manejo de pastagens, ovinocultura, bovinocultura de corte e de leite, gestão e empreendedorismo. Acesse a plataforma e faça o cadastro para acessar os cursos.

