Política Arthur do Val pede desculpa e retira pré-candidatura ao governo de São Paulo após fala sobre mulheres ucranianas

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Parlamentar disse que enviou pedido à presidente nacional do Podemos após vazamento de áudio Foto: Reprodução/Redes Sociais Parlamentar disse que enviou pedido à presidente nacional do Podemos após vazamento de áudio. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos), conhecido como “Mamãe Falei”, afirmou em publicação nas redes sociais que enviou pedido à presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, de retirada de sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo pelo partido depois da repercussão da divulgação de áudios seus em que diz que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

“Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas ou com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho e, por isso, peço desculpas. Não tenho compromisso com o erro. Por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, escreveu ele.

Em vídeo divulgado em canal no Youtube mais cedo, ele já havia anunciado que avaliava abrir mão da candidatura depois da repercussão da divulgação de áudios seus em que diz que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

No vídeo, o parlamentar diz que suas frases foram “machistas” e “escrotas” e afirmou que se comportou ‘como um moleque” ao responder a perguntas de amigos em um grupo de conversas entre parceiros do futebol.

Ele visitou a Ucrânia para distribuir mantimentos e angariar fundos para entidades de ajuda humanitária na guerra. Arthur do Val disse ainda não saber se manterá a pré-candidatura ao governo do estado e que poderá “retirar” sua candidatura se isso atrapalhar “o partido ou a terceira via”.

“Se eu vou continuar pré-candidato eu não sei, eu cheguei agora no Brasil. Eu não sei e não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar meu partido, não quero atrapalhar ninguém. Se isso for melhor, eu retiro [minha candidatura], não tem problema. Eu só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz”, disse o deputado. Segundo Arthur do Val, os áudios não foram enviados a grupos “de política” e ele já estava na Eslováquia, quando teve acesso a internet, ao enviá-los.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política