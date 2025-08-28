Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
Arthur já iniciou os treinos físicos no CT Luiz Carvalho e deve estar à disposição de Mano Menezes nas próximas semanasFoto: Lucas Uebel/Grêmio
O volante Arthur Melo está oficialmente de volta ao Grêmio após sete anos na Europa, e fez questão de compartilhar os bastidores da negociação com a Juventus. O jogador revelou que insistiu pessoalmente para concretizar o retorno ao clube que o revelou. “Bati o pé para voltar ao Grêmio”, afirmou.
A negociação com a Juventus passou por ajustes de modelo. Inicialmente, o clube italiano cogitava uma rescisão amigável, mas acabou optando por um empréstimo até junho de 2026, sem opção de compra. Arthur segue vinculado à Juventus, com contrato até o fim de 2027, mas acredita que o período no Tricolor pode ser decisivo para retomar o protagonismo e abrir novas portas na Europa.
O retorno do meio-campista gerou grande repercussão entre torcedores e imprensa. Campeão da Libertadores em 2017, Arthur foi peça-chave no esquema de Renato Portaluppi e protagonizou a maior venda da história do clube, ao ser negociado com o Barcelona por cerca de 30 milhões de euros.
Desde então, sua trajetória teve altos e baixos. Após duas temporadas no Barça, foi transferido para a Juventus, mas perdeu espaço e acumulou empréstimos por Liverpool, Fiorentina e Girona. Agora, aos 29 anos, ele retorna ao Grêmio com a missão de reencontrar seu melhor futebol e ajudar o clube na reta final do Brasileirão.
Arthur deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias e já iniciou os trabalhos físicos no CT Luiz Carvalho. A expectativa é de que esteja à disposição de Mano Menezes em breve, reforçando o meio-campo com sua qualidade técnica e experiência internacional.