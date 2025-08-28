Grêmio Grêmio perde três, mas ganha cinco reforços para encarar o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

João Pedro volta a treinar com o grupo após fratura no tornozelo e pode reaparecer no banco contra o Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio "João Pedro volta a treinar com o grupo após fratura no tornozelo e pode reaparecer no banco contra o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio terá mudanças importantes para o duelo contra o Flamengo, marcado para domingo (31), às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes não poderá contar com Balbuena e Riquelme, ambos lesionados, além de Alex Santana, suspenso. No entanto, o Tricolor ganha cinco opções que podem mudar o panorama da equipe.

Entre os reforços, o lateral-direito João Pedro está recuperado de uma fratura no tornozelo e voltou a treinar normalmente. Embora ainda não tenha sido relacionado por precaução, pode ser alternativa no banco.

O zagueiro Luis Eduardo e o meia-atacante Gabriel Mec retornam após servirem à Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos contra a Costa Rica. Ambos foram titulares nas goleadas por 4 a 0 e 7 a 1.

Já o volante Dodi e o centroavante Carlos Vinícius voltam de suspensão. Dodi deve reassumir a titularidade no meio-campo ao lado de Cuéllar e Edenilson, enquanto Carlos Vinícius surge como opção ofensiva, especialmente após a atuação apagada de Braithwaite no empate contra o Ceará.

Com essas novidades, Mano Menezes terá mais alternativas para montar o time e buscar um resultado positivo fora de casa.

