Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento para comunidade na Lomba do Pinheiro nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez

Foto: Giulian Serafim/PMPA
(Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atende comunidade do bairro Lomba do Pinheiro nesta sexta-feira (29), em Porto Alegre. Das 10h às 16h, o ônibus estaciona na Quinta do Portal (rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604).

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

A comunidade também terá acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Pix: novas regras vão facilitar a devolução de valores em casos de golpe
Grêmio perde três, mas ganha cinco reforços para encarar o Flamengo no Brasileirão
