Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Amigos e artistas usaram seus perfis nas redes sociais para prestar homenagem ao músico

Com o anúncio da morte de João Donato nesta segunda-feira, amigos e artistas usaram seus perfis nas redes sociais para prestar homenagem ao músico, pioneiro da bossa nova. Marcelo D2, que já gravou com o artista, foi um dos primeiros a se manifestar.

“João Donato foi um dos seres humanos mais incríveis que conheci nessa passagem, um Brasileiro sensacional… me chamava de Marcelinho e isso enchia meu coração. Vou sentir muito sua falta meu amigo, descanse em paz”, escreveu o cantor no Twitter.

Num post no Instagram do cantor, que anunciava sua morte, uma série de artistas deixaram recados.

“Gratidão por tudo! Beijo imenso na família que tanto gosto”, disse Maria Gadu.

A cantora Marisa Monte disse, em seu Twitter, que estava muito triste pela partida do amigo.

“Muito triste com a partida do meu amigo e parceiro João Donato. Um homem sensível e único, criador de um estilo próprio com um piano diferente de tudo que já vi. Doce, preciso e profundo. Fica o silêncio e a saudade”, lembrou.

Filho de Wilson Simonal, Wilson Simoninha também publicou uma foto ao lado de João e o chamou de um dos grandes mestres da nossa música.

“Lembro com carinho da emoção de ter tocado com ele em um programa do Serginho Groisman e ter passado a tarde no camarim conversando e escutando suas histórias foi incrível. Meus sentimentos Donatinho e toda família. Seguiremos escutando seus acordes e suas canções”, escreveu.

O Circo Voador, tradicional espaço cultural no Rio de Janeiro, também repercutiu a partida do artista.

“Todas as notas musicais notaram que o mundo amanheceu mais triste! João Donato voou para as estrelas. Obrigado por tudo, mestre! Nossos sentimentos aos familiares e fãs espalhados por todos os lugares do mundo”.

“Ídolo absoluto. Que triste. João Donato nos deixou. Vai fazer uma falta danada. Obrigadadá, João”, escreveu a atriz Dadá Coelho.

“Perdemos mais um dos grandes. Sorte de quem conviveu e aprendeu com o mestre João Donato. Sua contribuição pra nossa música é grandiosa. A verdade é que a gente busca palavras + nenhuma delas faz jus. Obrigado, mestre. Que sua passagem seja leve. Que sua família fique firme”, disse o rapper Rashid.

O músico João Donato, um dos principais nomes da Bossa Nova, morreu na madrugada desta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, aos 88 anos. O óbito ocorreu em razão de uma série de problemas de saúde, segundo familiares. Recentemente, ele teve uma infecção nos pulmões.

Donato nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre. Pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, João Donato de Oliveira Neto fez parcerias com João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entre outros grandes nomes da música nacional. Ao longo da carreira, de mais de 70 anos, ele expandiu os limites da MPB ao fundir jazz, samba e outros ritmos latinos e caribenhos.

