Rio Grande do Sul Bancos gaúchos se reúnem com o BNDES nesta terça-feira para avançar na ajuda para o setor de proteína animal

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ficou definida uma proposta ajustada em três eixos temáticos deverá ser discutida nesta terça-feira Foto: Alexandre Farina Ficou definida uma proposta ajustada em três eixos temáticos deverá ser discutida nesta terça-feira. (Foto: Alexandre Farina) Foto: Alexandre Farina

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo de Trabalho de Proteína Animal se reuniu nesta segunda-feira (17) para atualização do status das ações emergenciais para o setor desde o dia 5 deste mês, quando uma comitiva gaúcha participou de uma audiência pública no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, para apresentar uma proposta de renegociação e concessão de uma linha emergencial de crédito para esses segmentos.

Ficou definida uma proposta ajustada em três eixos temáticos deverá ser discutida nesta terça-feira (18) entre as áreas técnicas dos bancos estaduais, Badesul, BRDE e Banrisul e BNDES.

O tripé do pleito inclui programas de refinanciamentos de operações com o BNDES, linha de crédito emergencial, com variação cambial em dólar e Fundo Garantidor de Crédito (FGI) para formação de garantias, facilitando o acesso do setor ao crédito. A questão da retirada do Fator de Ajuste de Fruição (FAF) de embalagens e óleo degomado está sendo discutida diretamente pelo setor com as Secretarias do Governo envolvidas no assunto.

“Estamos mantendo contato o BNDES e, neste momento, a construção entre os bancos é fundamental para os próximos encaminhamentos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec) e coordenador do GT, Ernani Polo. O secretário ainda acrescentou que está negociando uma visita a Brasília no começo de agosto para buscar forças junto ao parlamento federal.

Conforme o secretário da Agricultura, Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, destacou a importância de esclarecer a necessidade financeira para atender cada setor. “Ajuda a entender melhor o destino desse recurso”, afirmou.

Já o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) acredita que uma das linhas de trabalho do BNDES é a prorrogação de dívidas e que instituição está empenhada em resolver esse impasse, “operando de forma excepcional uma situação de caráter emergencial”.

A próxima reunião está prevista para 21 de agosto. O trabalho terá andamento e diante da sinalização de mudanças, os setores serão convocados.

Participaram da reunião os representantes das entidades dos setores de proteína animal, dos bancos e deputados estaduais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/bancos-gauchos-se-reunem-com-o-bndes-nesta-terca-feira-para-avancar-na-ajuda-para-o-setor-de-proteina-animal/

Bancos gaúchos se reúnem com o BNDES nesta terça-feira para avançar na ajuda para o setor de proteína animal

2023-07-17