Esporte Copa do Mundo Feminina tem chaveamento mais pesado de um lado

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O caminho do Brasil pode ser complicado na Copa do Mundo Foto: Thais Magalhães/CBF O caminho do Brasil pode ser complicado na Copa do Mundo. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da próxima quinta-feira (20), 32 seleções se enfrentam na nona edição da Copa do Mundo feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia. Esta é a estreia do novo formato, nos moldes do torneio masculino, representando um acréscimo de oito equipes em relação às últimas edições.

As duas melhores seleções dos oito grupos avançam para o mata-mata. Até a edição de 2019, os dois primeiros classificados dos seis grupos e mais os quatro melhores terceiros colocados disputavam as oitavas.

Embora os prováveis confrontos do mata-mata indiquem duelos equilibrados, é possível ter uma semifinal entre Estados Unidos e Holanda, que decidiram a última Copa; ou um duelo nas quartas entre Inglaterra e Alemanha, finalistas da Euro do ano passado. Um lado da chave é mais “pesado” do que o outro.

A chave que será formada a partir das oitavas pelos grupos A, C, E e G soma 11 conquistas entre Copas do Mundo e Olimpíadas.

O número alto se deve à soberania norte-americana na modalidade, com quatro Mundiais e quatro ouros olímpicos. As japonesas aumentam a conta com o Mundial de 2011, e a Noruega tem Sydney-2000 e a Copa de 1995.

Do outro lado, nos grupos B, D, F e H, são quatro títulos: duas Copas (2003 e 2007) e uma Olimpíada (Rio-2016) da Alemanha, enquanto o Canadá é o atual campeão olímpico. Já o Brasil pode reencontrar as canadenses nas quartas, em reedição do duelo olímpico, que terminou com a eliminação da Seleção nos pênaltis. De lá para cá, foram três confrontos entre as equipes, com uma vitória para o Brasil e duas para o Canadá.

O caminho do Brasil pode ser complicado. Na fase de grupos tem pela frente Panamá, Jamaica e a França, candidata ao título. Se a Seleção ficar em segundo do Grupo F, enfrenta o primeiro colocado do Grupo H, que tem a Alemanha como a equipe mais forte.

A boa notícia é que, em abril, a seleção venceu as alemãs por 2 a 1 em um amistoso. Se a adversária for a Colômbia, o retrospecto também é favorável, já que o Brasil triunfou sobre a equipe na final da Copa América de 2022.

O chaveamento também possibilita uma eventual final entre Brasil e Estados Unidos. O confronto já aconteceu em duas Copas, com um empate e uma goleada do Brasil, por 4 a 0, na semifinal do Mundial de 2007. Mas no geral, as americanas levam vantagem: são 12 vitórias em 18 confrontos, com três empates e três triunfos da seleção brasileira.

Brasil na fase de grupos

Brasil x Panamá – 24 de julho (segunda-feira), às 08h

França x Brasil – 29 de julho (sábado), às 07h

Jamaica x Brasil – 2 de agosto (quarta-feira), às 07h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/copa-do-mundo-feminina-tem-chaveamento-mais-pesado-de-um-lado/

Copa do Mundo Feminina tem chaveamento mais pesado de um lado

2023-07-17