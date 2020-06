Geral As Américas se tornam o maior destino de refugiados do mundo, aponta relatório da ONU

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Uma mãe cuida de seu bebê dentro de um ginásio que foi transformado em assentamento de refugiados em Boa Vista (RR). (Foto: ACNUR/Vincent Tremeau)

O relatório “Tendências Globais”, produzido anualmente pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), revela que as Américas se tornaram o maior destino de refugiados do mundo, com quase um milhão de novos pedidos de asilo entre janeiro e dezembro de 2019.

A crise na Venezuela e o acirramento dos problemas sociais e políticos em países da América Central, como Nicarágua, Honduras e El Salvador, fazem com que pessoas desses lugares busquem refúgio nas nações vizinhas. Tanto que, entre as dez nações que registraram o maior número de novos requerimentos, seis estão nas Américas — Estados Unidos, Peru, Brasil, México, Costa Rica e Canadá.

O Brasil, que em 2018 havia registrado seu recorde de novos pedidos de asilo (80 mil), viu o número aumentar para 82,5 mil no ano passado. De acordo com Luiz Fernando Godinho, oficial de Informação Pública do Acnur, a instabilidade venezuelana explica em grande parte a estatística que põe o Brasil, historicamente aberto para refugiados, como o sexto do mundo em número de novas solicitações de asilo:

“Certamente esse crescimento acontece por causa da Venezuela. Tanto que o Peru aparece como o segundo país do mundo com mais pedidos de asilo. A Colômbia não tem tantos pedidos, mas aparece como o segundo país do mundo que abriga mais refugiados.”

O Brasil também registrou um aumento do movimento inverso, de cidadãos solicitando refúgio fora do país. Em 2019, 1.402 brasileiros foram reconhecidos como refugiados e, no geral, 12.054 pedidos de asilo de cidadãos do país estão pendentes. Em 2018, o número era de 8.574, e em 2017, de 6.803. A Acnur não dispõe de maiores detalhes a respeito desse fluxo de saída de brasileiros, como os países de destino e as razões.

Tradicionalmente, são pedidos baseados no risco de serem alvos de atos violentos no Brasil e questões referentes à intolerância quanto à orientação sexual.

“Já pedimos informações a respeito desses brasileiros, é uma demanda que temos há algum tempo, mas infelizmente algumas delas são sigilosas”, explicou Godinho.

O relatório da Acnur — divulgado nesta quinta, dois dias antes do Dia Mundial do Refugiado, em 20 de junho — mostra ainda que, além dos venezuelanos, compõem o fluxo de pessoas que buscam asilo no Brasil refugiados da Síria (há dez anos em conflito), da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador e de Honduras. O Brasil também recebeu solicitações de angolanos.

O levantamento de 2019 apontou que existem no mundo 79,5 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar seus países de origem ou a viverem como deslocados internos em suas próprias nações.

O relatório destaca o fato de que a volta dos refugiados para casa está cada vez mais difícil de acontecer. De acordo com a Acnur, na década de 1990, em média 1,5 milhão de refugiados conseguia voltar para os países de origem todos os anos. Hoje, este número está na casa dos 385 mil, resultado de conflitos mais prolongados e complicações para o retorno. As informações são do jornal O Globo.

