Notícias As autoridades de trânsito estão preocupadas com os casos de excesso de velocidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Radar móvel da EPTC é uma das armas contra a irresponsabilidade. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

Os dois primeiros meses deste ano foram marcados, no trânsito de Porto Alegre, por um número expressivo em casos de excesso de velocidade registrados pelo radar móvel da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) em ruas e avenidas. Até o dia 29 de fevereiro, 145 operações flagraram 268 motoristas trafegando na faixa acima de 90 km/h em vias onde a velocidade máxima é de 60 km/h.

A maioria dos abusos ocorreu durante o turno da manhã. As situações mais severas foram: 120km/h por um automóvel na rua Pereira Franco (dia 5 de fevereiro), 117kn/h por uma motocicleta na avenida Salvador França (29 de fevereiro), 116km/h por um carro na mesma via (6 de janeiro); 114kmh por um veículo na avenida Bento Gonçalves (29 de janeiro), 113km/h por um outro na avenida Assis Brasil (13 de janeiro) e 113km/h por uma moto na avenida Beira-Rio (14 de fevereiro).

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, lamenta a atitude irresponsável de condutores como esses, que oferecem sérios riscos de acidentes de trânsito. “Além da proibição legal, esse tipo de comportamento coloca em risco a próprias vida do infrator, além de demonstrar uma falta total de comprometimento com o bem-estar coletivo”, criticou. “Vamos continuar trabalhando forte em educação e fiscalização, sempre com foco principal na redução da acidentalidade, com menos mortes e feridos.”

As operações do Radar Móvel ocorrem diariamente em vias diversas da capital gaúcha, devidamente sinalizadas, com ações realizadas pela manhã, tarde, noite e, também, durante as madrugadas.

Mobilidade

E já que a pauta é o trânsito em Porto Alegre, nesta semana o prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu a visita do ex-congressista dos Estados Unidos John Mica, para falar sobre possibilidades de parcerias e negócios na área de mobilidade urbana. Especialista no setor de transportes, ele implantou a “Silver Line” para a locomoção ferroviária de passageiros por trem na Flórida. Em Porto Alegre, ele conheceu o Aeromóvel e a Indústria Coester, que fabrica o trem.

O ex-parlamentar também discutiu PPPs (parcerias público-privadas) e explicou como funcionam diferentes possibilidades de financiamento da iniciativa privada para o transporte público em seu país. Mica elogiou a Orla do Guaíba, que segundo ele tem um pontencial que “deve ser explorado como forte atrativo turístico”. Marchezan, por sua vez, acrescentou que a mobilidade é um grande desafio da sua gestão.

Participaram da reunião os secretários municipais Thiago Ribeiro (Parcerias Estratégicas) e Rodrigo Tortoriello (Mobilidade Urbana), além de Rodrigo Corradi (diretor de Relações Internacionais). Também acompanharam o encontro George Gilhooley, empresário do setor de construção de estádios e ferrovias. Já a Coester foi representada pelo executivo Marcus Coester, o engenheiro Diego Abs, a diretora do Aeromóvel Brigitta Struch e a gerente de Comunicação Cassiana Tremarin.

(Marcello Campos)

