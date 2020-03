Notícias Durante operação especial nessa terça-feira, a Polícia Civil gaúcha capturou mais de 80 criminosos procurados e foragidos

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Um dos criminosos transportava 10 quilos de maconha no Vale do Sinos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Ao longo dessa terça-feira, a Polícia Civil gaúcha realizou a operação “12 Horas”, com foco no combate a organizações criminosas que atuam em diversas frentes. Também estava na pauta a captura de foragidos do sistema prisional. A ofensiva foi uma espécie de desdobramento da força-tarefa “Império da Lei”, que transferiu para fora do Estado 18 detentos que comandavam quadrilhas.

Cerca de 500 agentes da corporação participaram da iniciativa, deflagrada nas primeiras horas da madrugada. Até o fim da noite, ao menos 86 pessoas haviam sido presas e dois adolescentes apreendidos. Também foram apreendidos mais de 10 quilos de maconha, porções de cocaína e crack, dez armas de fogo, cinco veículos e dinheiro de origem suspeita.

As atividades estão sendo realizadas em conjunto por seis Departamentos da Polícia Civil: DPM (Polícia Metropolitana, DPI (Polícia do Interior), Deic (Investigações Criminais), Denarc (Investigações do Narcotráfico), DPHPP (Homicídios e Proteção à Pessoa) e DPGV (Proteção a Grupos Vulneráveis).

Droga

No caso dos mencionados 10 quilos de maconha, a apreensão foi feita por agentes do Deic com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O entorpecente foi encontrado com um homem de 24 anos detido na BR-116 abordado em veículo próximo a São Leopoldo (Vale do Sinos). Em depoimento aos investigadores, ele contou que havia sido pago para transportar a droga desde Porto Alegre para até a Serra Gaúcha.

O Denarc também prendeu em flagrante em um apartamento no bairro Leopoldina, na Zona Norte de Porto Alegre, um homem que vinha sendo monitorado por investigadores, devido a suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e porte ilegal de arma-de-fogo. No imóvel havia porções de maconha e cocaína, uma pistola Glock calibre 9 milímetros, um revólver calibre 38 e munição, além de dinheiro provavelmente utilizado no negócio.

Também foram encontrados um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, duas balanças de precisão e um veículo utilizado para entrega do produto. “O preso é vinculado a um grupo criminoso do Vale do Sinos e estava em liberdade sem tornozeleira há pouco tempo, possuindo inúmeros antecedentes policiais por tráfico de drogas”, detalhou o delegado.

Em São Leopoldo (Vale do Sinos), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem por tentativa de homicídio na cidade. Com ele foram encontrados oito projetéis de calibre 9 milímetros (pistola) e dois de calibre 38 (revólver). A ação foi realizada pela DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa) local, que cumpriu outros cinco mandados de busca e apreensão.

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro no bairro Duque de Caxias. Na ocasião, a vítima estava no interior da sua casa quando dois indivíduos realizaram disparos de arma de fogo. O alvo da dupla teve as pernas atingidas pelos tiros e foi encaminhada a um hospital, onde sobreviveu. Durante as investigações, foi apurado que o ataque estava relacionado ao tráfico de drogas na região.

(Marcello Campos)

